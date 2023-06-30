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Güney Afrika’da şiddetli fırtına ve sel: 7 ölü

Güney Afrika’nın Kwazulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle meydana gelen sellerde en az 7 kişi hayatını kaybetti. En çok etkilenen bölgelerin eyaletin en büyük şehri Durban’daki Phoenix, Inanda, Ntuzuma, KwaMashu, Pinetown ve Folweni kasabaları olduğu belirtildi. İşte detaylar.

14:40 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güney Afrika’da şiddetli fırtına ve sel: 7 ölü

Güney Afrika’da şiddetli fırtına ve sel: 7 ölü

Güney Afrika’nın Kwazulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle meydana gelen sellerde en az 7 kişi hayatını kaybetti.

70 EV YIKILDI, 110 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Güney Afrika’nın Kwazulu-Natal eyaletinde Salı gününden bu yana etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından meydana gelen seller evleri ve yolları sular altında bıraktı. Eyalet yetkililerine göre 7 kişi hayatını kaybetti.

En az 70 ev tamamen yıkılırken, 110 evde ise hasar meydana geldi. En çok etkilenen bölgelerin eyaletin en büyük şehri Durban’daki Phoenix, Inanda, Ntuzuma, KwaMashu, Pinetown ve Folweni kasabaları olduğu belirtildi.

Ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



#Güney Afrika
#Kwazulu
#Natal
#Inanda
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