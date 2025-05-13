80 milyon kişi açlık riski altında

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iklim değişikliğinin, 2050'ye kadar milyonlarca kişiyi daha açlığa itebileceğini açıkladı. Komiser Türk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, dünya genelinde her 10 kişiden birinin açlık yaşadığını ifade etti. "İklim değişikliği, 2050'ye kadar 80 milyon insanı daha açlığa itebilir" diyen Türk, bunun, gıda eksikliğiyle ilgili olmadığını, gıdayı erişilemez, karşılanamaz ve sürdürülemez hale getiren sistemlerle ilgili olduğunu vurguladı.