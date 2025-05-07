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İklim Kanunu çıkmazsa maliyeti ağır olur

İklim Kanunu çıkmazsa maliyeti ağır olur

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İklim Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan bu yıl içinde geçmezse Türkiye her yıl AB'ye 35 milyar dolar fazladan vergi ödeyecek. Türkiye, OECD Anlaşması gereği Ocak 2026 önce İklim Kanununu yürürlüğe almak zorunda. Teklifin gecikmesi halinde, Türkiye her yıl Avrupa Birliği ülkelerine fazladan 35 milyar dolar ödemek durumunda kalacak. İklim değişikliğiyle mücadele planı da sekteye uğrayacağından tarım sektörünün kaybının yıllara sâri olmak üzere 30 milyar doları bulacak. Muhalefetin toplumda ürettiği algı çalışması yüzünden görüşmeleri askıya alınan İklim Kanun teklifinin yasama yılı bitmeden Meclis gündemine alınacağı bildirildi.


YATIRIM GETİRİSİ OLACAK

İklim Kanun teklifiyle, 2053'e kadar 300 milyar doğrudan 50 milyar dolaylı yatırım çekileceği ve bu yatırımlar sayesinde 2053 yılına kadar 2 milyon ilave istihdamın oluşacağı öngörüldü. Türkiye'nin anlaşma dışında kalması durumunda ödeyeceği tek maliyet, AB ülkelerine yıllık 35 milyar dolar ilave vergi ödenmesi olmayacak. Yine İklim Kanun teklifinin yürürlüğe alınmasıyla birlikte, 3,8 milyon evin ısıtma ihtiyacı da atık ısı da sağlanabilecek. Bölgesel ısıtma kaynaklı tasarruf potansiyelinin 735 milyon dolar olduğu görüldü. Bölgesel ısıtma potansiyelini belirlemek için, 102 ilçedeki 295 sanayi tesisi ve enerji santrali bacasından gelen atık ısı ile enerji santrallerinden gelen ara buhar da incelendi.


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