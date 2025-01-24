ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Kennedy suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adım attı.

Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Aynı imza töreninde Trump ayrıca, yapay zeka ile ilgili iki kararnameye, "Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu" oluşturulmasını öngören kararnameye, kripto paralarla ilgili çalışma birimi oluşturulmasına yönelik ve kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesiyle ilgili birer kararnameye imza attı.

JOHN F. KENNEDY SUİKASTI

ABD’nin 35’inci Başkanı John F. Kennedy 22 Kasım 1963’te Lee Harbey Oswald tarafından Dallas’ta suikast sonucu öldürülmüştü.

KENNEDY SUİKASTI NEDEN AYDINLATILAMADI?

24 yaşındaki Lee Harvey Oswald, Dallas’ta aracıyla bir konvoyda ilerleyen Başkan Kennedy’yi ensesinden, boğazsından ve başından üç kurşunla vurmuştu.

Suikast faili Oswald ise iki gün sonra bir gece kulübü sahibi olan Jacky Ruby tarafından Dallas Polis Merkezi’nin önünde ateş açılarak öldürüldü.

Kennedy’nin ölümü sonrası Beyaz Saray’a Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson çıktı.

29 Kasım'da Başkan Johnson yayınlanan bir kararnameyle ‘Başkan Kennedy Suikastı Başkan Komisyonu’nu kurdu ve soruşturmaya başkanlık etmesi için ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Earl Warren'ı seçti.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Suikast Araştırmaları Komitesi’nin dosyaları üzerinde 2029’a kadar yasak var.

Kennedy suikastı hâlâ aydınlatılabilmiş değil ve dünya tarihinde derin izler bırakan bu hadise dünyanın en ilgi çekici muammalarından biri olmayı sürdürüyor.







