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Trump NATO kararını Davos'ta duyurdu: Tüm üyelerden isteyeceğim

Trump NATO kararını Davos'ta duyurdu: Tüm üyelerden isteyeceğim

21:0623/01/2025, Perşembe
IHA
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Donald Trump, Davos Zirvesi'ne video-konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.
Donald Trump, Davos Zirvesi'ne video-konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.

Davos Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerine seslendi. Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğini belirten Trump, "Bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi." dedi. Gözünü Avrupa Birliği'ne de (AB) çeviren Trump, "AB, ABD'ye çok kötü davranıyor." ifadelerini kullandı. Ülkesinin Kanada ile çok büyük ticaret açığı olduğunu da ifade eden ABD Başkanı, eyaletleri olması durumunda böyle bir durumun ortadan kalkacağını savundu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF)
55. Yıllık Toplantıları, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştiriliyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Başkanı
Donald Trump
,
Davos Zirvesi
'ne video-konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.

NATO kararını duyurdu

Yaptığı konuşmada NATO'ya ilişkin yeni hamlesini açıkladı.

Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğini belirten Trump, "
Bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi.
" dedi.
Trump, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama çabalarının devam ettiğini söyleyerek ihtilafın çözümünün tamamen
Moskova
'nın elinde olduğunu söyledi.
Trump,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile yakın zamanda görüşmeyi istediğini de söyledi.

"Biz olmasaydık ateşkes olmazdı"

ABD Başkanı yaptığı konuşmasında Gazze'deki ateşkese de değindi.

Kendilerinin olmasa böyle bir ateşkesin gerçekleşmeyeceğini savunan Trump, daha göreve gelmeden ekibinin bu konuda çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.

"AB bize çok kötü davranıyor"

Trump'ın konuşmasında değindiği bir diğer konu da Avrupa Birliği (AB) ile ABD ilişkileri oldu.

ABD Başkanı, AB'nin ABD'ye çok kötü davrandığını söyledi.



Kanada ısrarı devam ediyor

Trump, Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada bir kez daha Kanada'yı hedef aldı.

Kanada ile çok büyük ticaret açıklarının olduğunu ve bunun artık devam edemeyeceğini savunan Trump, "
Eğer eyaletimiz haline gelirseniz ticaret açığımız olmaz.
" dedi.


#Donald Trump
#NATO
#Davos Zirvesi
#Ukrayna
#Rusya

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