Trump NATO kararını Davos'ta duyurdu: Tüm üyelerden isteyeceğim

Davos Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerine seslendi. Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğini belirten Trump, "Bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi." dedi. Gözünü Avrupa Birliği'ne de (AB) çeviren Trump, "AB, ABD'ye çok kötü davranıyor." ifadelerini kullandı. Ülkesinin Kanada ile çok büyük ticaret açığı olduğunu da ifade eden ABD Başkanı, eyaletleri olması durumunda böyle bir durumun ortadan kalkacağını savundu.
NATO kararını duyurdu
Yaptığı konuşmada NATO'ya ilişkin yeni hamlesini açıkladı.
"Biz olmasaydık ateşkes olmazdı"
ABD Başkanı yaptığı konuşmasında Gazze'deki ateşkese de değindi.
Kendilerinin olmasa böyle bir ateşkesin gerçekleşmeyeceğini savunan Trump, daha göreve gelmeden ekibinin bu konuda çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.
"AB bize çok kötü davranıyor"
Trump'ın konuşmasında değindiği bir diğer konu da Avrupa Birliği (AB) ile ABD ilişkileri oldu.
ABD Başkanı, AB'nin ABD'ye çok kötü davrandığını söyledi.
Kanada ısrarı devam ediyor
Trump, Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada bir kez daha Kanada'yı hedef aldı.