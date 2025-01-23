Çin’e yüzde 10 gümrük vergisi planlanıyordu: Trump'tan ilk çark

Seçim döneminde, Çin’den gelecek mallarla ilgili sert açıklamalarda bulunan ve yüzde 60 gümrük vergisi uygulayacağını vaat eden ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat dolmadan çark etti. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Meksika ve Kanada’ya fentanil göndermeleri nedeniyle Çin’e yüzde 10 oranında bir gümrük vergisi koymayı değerlendiriyoruz. Muhtemel bir tarih olarak 1 Şubat’ı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, Meksika ve Kanada’ya “yaklaşık yüzde 25” oranında gümrük tarifesi uygulanmasının gündemde olduğunu belirten Trump, bu adımların ABD’nin ticaret dengesini koruma amacı taşıdığını vurguladı.

VERGİ ABD’DE ÜRETİM MALİYETLERİNİ ARTIRIR

Özellikle ara mal ithalatında Çin’e bağlı olan ABD’li üreticilerin maliyetlerinin artacağı endişesinin bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor. Enflasyon tehdidi henüz kalkmayan ülkede, Pekin Yönetimi’ne yüzde 60 vergi getirilmesi demek, ülkedeki üretim malları fiyatlarının artmasına neden olacak. Uzmanlara göre, Trump seçim sonrasında ekonomik gerçeklerle yüz yüze gelince ağır gümrük vergisi tehditlerinden geri adım attı. Trump dönemi için sessizliğini koruyan Çin tarafı ise, ikili ilişkilerde karşılıklı kazançlara vurgu yapıyor.

ÇİN’DE 128 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAYIP KORKUSU

ABD merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün 17 Ocak tarihli raporuna göre, ABD’nin Çin’e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulaması ve Çin’in buna karşılık vermesi durumunda, her iki ülke ekonomisinde büyük kayıplar yaşanacağı öngörülüyor. Raporda, ikinci Trump yönetimi döneminde ABD ekonomisinin GSYH’sinde 55 milyar dolar, Çin ekonomisinin ise 128 milyar dolar küçülme yaşanabileceği tahmin ediliyor.

AB 1,5 TRİLYON AVROLUK TİCARETİ DÜŞÜNÜYOR

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Çin ile ticari ilişkilerin gelişebileceği ancak Avrupa Birliği'ni (AB) ekonomik ve siyasi anlamda zor günlerin beklediği öngörülüyor. Şu anda ‘Bekle gör politikası’ izleyen AB tarafından da temkinli açıklamalar geliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini belirterek, "Ticaret hacmimiz 1,5 trilyon avroyu buluyor. AB ve ABD, mal ve hizmetlerde küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu temsil ediyor" dedi.

ÜLKELER ÖNLEM ALIYOR

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın ABD'deki yeni siyasi yönetime karşı "özgüvenli ve kendi kaderini tayin eden" bir yaklaşım sergilemesinden yana olduğunu belirterek, "ABD Almanya'dan ithalata cezalandırıcı vergi getirirse önlemimiz hazır" ifadelerini kullandı. Habeck, Alman Handelsblatt'ın düzenlediği "Enerji Zirvesi 2025" konulu konferansta konuştu. Trump’a mesafeli yaklaşan Habeck ekonomilerinin güçlü olduğu mesajını verdi.







