Trump'tan ilk ziyaret yine Suudi Arabistan’a: 500 milyar dolarlık silah siparişi istedi

Beyaz Saray’a yerleşir yerleşmez Başkanlık görevine hızlı bir giriş yapan peş peşe kararnamelere imza atan Donald Trump’ın ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapabileceğini, ancak Riyad yönetiminin bunun için kendisinden 500 milyar dolarlık silah alması gerektiğini açıkladı. Ezber bozan açıklamaları ve yaptığı atamalarla aktif bir dış politika izleyeceğinin sinyalini veren Trump, göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı gezisine ilişkin planları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, geleneklere göre ilk önce İngiltere’yi ziyaret ediyor. Yeni Başkan, ilk döneminin başı olan 2017’de, seçildikten sonra, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştirmişti.

AMERİKAN ÜRÜNLERİNİ ALMAK ZORUNDALAR

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi hükümetinin yüz milyarlarca dolar değerinde Amerikan ürünü satın almayı kabul etmesi halinde ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapabileceğini söyledi. "İlk yurtdışı gezisi tipik olarak İngiltere'ye olmuştur, ancak bunu geçen sefer Suudi Arabistan'a yaptık çünkü 450 milyar dolar değerinde ürünümüzü satın almayı kabul ettiler” diyen Trump, “Bunu yapacağımı ama Amerikan ürünleri almak zorunda olduklarını söyledim ve bunu yapmayı kabul ettiler” sözlerini sartf etti.

ENFLASYON ZAMMINI EKLEMİŞ

“450 milyarlık ürün satın aldılar. Suudi Arabistan 450 ya da 500 milyar dolarlık ürün daha almak isterse o zaman muhtemelen oraya giderim" ifadelerini kullanan Trump, enflasyonu da göz önünde bulundurarak tutarı bir önceki sefere göre yükselttiklerini dile getirdi. Trump'ın 2017'de Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret, bir ABD başkanının ilk yurt dışı gezisi için ilk kez bir Ortadoğu ülkesini seçmesi niteliğindeydi. Gezi sırasında Suudi Arabistan'la 110 milyar dolarlık bir silah anlaşması yapıldığı ve bu anlaşmanın on yıl içinde toplam 350 milyar dolara ulaşacağı açıklanmıştı.

BIDEN DÖNEMİNDE İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Biden yönetimi döneminde Riyad ve Washington ilişkileri gerilmiş, eski başkanın görev süresinin ikinci yarısında ilişkileri düzeltme çabalarına rağmen randıman sağlanamamıştı. Son 4 sene içerisinde yaşanan enerji krizinde Biden’ın taleplerine olumsuz yanıt veren Riyad yönetimi, Çin’le yakınlaşmış ve bir dizi anlaşmaya imza atmıştı.

Gazze’de ateşkes benim sayemde oldu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze’ye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu . Trump, "Esirler şu an geri dönüyorlar. Eğer ben burada olmasaydım, asla geri dönmezlerdi" değerlendirmesini yaptı. Trump, “Biden ateşkesi sağlayamadı. Bu iş, benim son tarih olarak koyduğum dayatma ile halloldu" ifadesini kullandı.







