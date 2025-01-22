Beyaz Saray'da Trump fırtınası: Ulusal ve uluslararası pek çok kritik karara imza attı

ABD'nin 47'nci Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a yerleşir yerleşmez 200’den fazla kararname imzalayarak başkanlığının ilk gününde hızlı bir giriş yaptı. Trump, ilk döneminin sonunda yaşanan Kongre Baskını soruşturmaları nedeniyle bir kısmı cezaevinde olan yaklaşık 1600 kişiyi affetti. ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) çıkışı ile ilgili süreci de başlatan Trump, bu kararnamenin nedeni olarak Kovid sürecinin kötü yönetilmesini gösterdi. Ülkenin güney sınırlarında "ulusal acil durum" ilan eden Trump, adaylığı döneminde göç konusunda şahin bir siyaset izleyeceği vaadini de gerçekleştirmeye yönelik ilk adımları attı. Trump attığı imzalarla iç politika ve uluslararası siyaseti derinden etkileyecek adımları ilk görev gününde atmış oldu.

KONGRE BASKINI SANIKLARINA AF

Trump, seçim kampanyaları sırasında dile getirdiği vaadini tutarak, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkardı. 6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlanan kişiler için “bunlar rehine” diyen Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor” diye konuştu. Trump’ın af çıkardığı mahkumlar arasında 22 yıl hapis cezası alan Proud Boys adlı grubun lideri Enrique Tarrio da bulunuyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLDİ

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararnamesi imzalayan Trump bu konuda Birleşmiş Milletlere iletilecek mektup hazırlanması talimatını verdi. Anlaşma Barrack Obama döneminde imzalanmış, Trump ilk döneminde ABD’nin taahhütlere uymayacağını açıklamış, Biden döneminde ise tekrardan yürürlüğe girmişti. Anlaşma ile yaklaşık 200 ülke, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyeler olan 2 santigrat derece altında tutmaya yönelik taahhütlerde bulunuyor. Ayrıca Trump ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden çekileceğini duyurarak, BM'nin kamu sağlık örgütüyle bağlarını kopardığını duyurdu. Uzun zamandır DSÖ'yü eleştiren Trump, Temmuz 2020'de Kovid-19 salgınının yayıldığı dönemde tekrar ABD başkanı olması halinde örgütten çekileceğini açıklamıştı.

ENERJİ ACİL DURUMU

Trump, enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılması ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasını sağlayacak Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine yönelik kararnameyi de imzaladı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ABD'nin yetersiz enerji üretiminin, taşımacılığının, rafinasyonun ve üretiminin ülkenin ekonomisi, ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturduğu vurgulandı ve bu bulgular ışığında Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edildiği belirtildi. Alaska'nın doğal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir kararnameyi de imzalayan Trump, Biden tarafından ABD kara sularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanmasına yönelik kararnameyi ise iptal etti.

TİKTOK’A 75 GÜN MÜHLET

Trump, göreve yeniden başlamasından bir gün önce söz verdiği gibi, TikTok'un ABD’ye satılması için belirlenen süreyi uzatan bir idari karara imza attı. Söz konusu karar, yasaklanacak olan uygulamanın ülkede faal bir şekilde 75 gün daha kullanılabilmesine olanak tanıyor.

ORDU VE KURUMLARDA LGBT’YE YER YOK

Biden yönetiminde LGBT’ye tanınan ayrıcalıkları tek kalemde iptal eden Trump, federal kurumlarda LGBT’ye tanınan özgürlüğe ve LGBT’lilerin ABD ordusunda hizmet etmesine olanak sağlayan kararları yürürlükten kaldırdı. Trump ayrıca pasaportlar da dahil olmak üzere Biden dönemindeki cinsiyet kimliği tanımlarını genişletme çabalarını yok sayan yeni kararlara imza attı. Buna göre resmî evraklarda cinsiyet olarak sadece kadın ve erkek cinsiyetleri yer alacak.

İŞGALCİ TERÖRİSTLERE KISITLAMALARI KALDIRDI

Biden döneminde alınan ve iptal edilen kararlar arasında Batı Şeria’da terör estiren Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlar da bulunuyor. İstilacı yerleşimcilere yönelik kısıtlamaları kaldıran Trump, İsrail’e yönelik tahribat gücü yüksek bomba satışını sınırlandıran kararı da yürürlükten kaldırdı.

KÜBA YENİDEN TERÖR LİSTESİNDE

Biden döneminde Küba terör listesinden çıkarılmış, buna karşılık Havana yönetimi ABD vatandaşlığı bulunan 533 mahkumu serbest bırakacağını duyurmuştu. 4 gün önce tutuklulardan bir kısmını serbest bırakan Küba’ya kötü haber Trump’tan geldi. Yeni Başkan Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesine yeniden ekledi.

SINIRDA ULUSAL ACİL DURUM

Seçim kampanyasının göbek taşı olan “göçmenlere karşı sert tutum” prensibine yönelik ilk adımlar da atıldı. Ülkenin güney sınırlarında "ulusal acil durum" ilan eden Trump, sınırın güçlendirilmesi, duvar inşasının tamamlanması ve güvenlik güçlerinin artırılmasına yönelik planlama emri verdi. Ayrıca sınırı geçtikten sonra ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi'ne teslim olan ve sığınma başvurusunda bulunan göçmenlere karşı bu uygulamayı da iptal etti. Doğumla vatandaşlık hakkının sona erdirilmesi için çalışma başlatan Trump, bu şekilde vatandaşlık alanların haklarını yeniden tanımlayacak bir kararnameye de imza attı.

ABD ASKERİ MEKSİKAYA MI?

Trump ayrıca iki büyük uyuşturucu kartelini terör örgütü ilan eden bir yasa tasarısına imza attı. Söz konusu yasa ile Meksika topraklarında Amerikan askeri gücünün kullanılmasının önü açılabilir. Göreve başlamadan önce Meksika Körfezi’ne, “Amerikan Körfezi” diyen Trump, bu bölgeyi hedef alacak politikalar güdeceğinin sinyalini vermişti. Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis, acil durum ilan ettiği kararnamede, Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullandı.

İLK ONAY RUBIO'YA

Trump’ın, Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği eski senatör Marco Rubio, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada onay aldı. Rubio, Trump'ın kabinesinde bakanlığı onaylanan ilk kişi oldu. Özellikle Çin, İran, Venezuela ve Küba'ya karşı sert tutumlarıyla tanınan Rubio, dış politikada şahin bir duruş sergiliyor. İsrail’e korunma sağlanması gerektiğini savunan Bakan, PKK/YPG’nin de desteklenmesi gerektiğini belirten açıklamalarda bulunmuştu.

BRICS'E SAVAŞ AÇTI

Trump, BRICS ülkelerinden gelen mallara yüzde 100 tarife uygulamaya yönelik çalışmanın sinyalini verdi. Trump, 1 Şubat'ta Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü de söyledi. Yeni Başkan, dünyanın her yerinden gelen mallara evrensel bir gümrük vergisi uygulamaya ise henüz hazır olmadıklarını kaydetti.

BIDEN'IN KARARLARINI İPTAL ETTİ

Trump, Biden dönemindeki 78 yürütme kararını iptal etti. Yeni Başkan, göreve başladıktan birkaç saat sonra Adalet Bakanlığı'na ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ne, Biden yönetiminin "ifade özgürlüğünü sansürlemesi" veya kolluk kuvvetleri ile istihbarat teşkilatlarının "silahlandırılması" konusunda kapsamlı soruşturmalar açılması talimatını veren iki başkanlık emri yayınladı.

GAZZE İÇİN EMİN DEĞİL!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın arabuluculuğunu üstlendiğini, ancak ateşkes anlaşmasının kalıcı olacağından "emin olmadığını" söyledi. “Bu bizim savaşımız değil, onların savaşı, ama emin değilim” diyen Trump, “Gazze'nin fotoğrafına baktım, Gazze devasa bir yıkım sahası gibi, orası gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmeli" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA ENERJİ ŞANTAJI

Trump, Avrupa Birliği'nin hızlı bir şekilde yapabileceği tek şeyin daha fazla petrol ve doğalgaz almak olduğunu söyledi. Çin’i hedefleyecek kararlara ile ilgili bir takvim açıklamayan Trump, AB yetkilileri, daha önce özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde ABD'nin rolünün artırılabileceğini açıklamıştı.

Sınır kapatıldı

Trump'ın yemin töreninin ardından Texas'ta bulunan El Paso şehrindeki sınır geçişi kapatıldı. ABD basını ve sosyal medyada yer alan haberlerde, zırhlı polislerin Texas'taki El Paso şehrinde yer alan sınır geçişini kapattığı görüldü. Hoparlörlerden yapılan duyurularda, "Bu noktayı geçenler gözaltına alınma, kovuşturma ve gerekli olması halinde fiziksel güçle karşılaşacak" uyarıları yapıldı.







