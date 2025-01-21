Trump WashIngton'da yemin etti: Amerika’nın düşüşü bitmiştir

ABD'nin 47’nci başkanı Donald Trump, başkanlık yemini ardından bir konuşma yaptı. Trump, “Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız. Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü geride kalmıştır” dedi. Trump, defalarca alkışlanan konuşmasında özetle şunları söyledi:

AMERİKA’YI BÜYÜK YAPMAK İÇİN TANRI BENİ KURTARDI

Amerika yakında çok daha büyük ve güçlü olacak, daha önce hiç olmadığı kadar.

Benim son seçimimim korkunç bir ihaneti geri çevirmemiz için bir fırsat. Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü geride kalmıştır. Ben çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldım ve çok şey öğrendim. Özgürlüğümü elimden almak istediler, yaşamımı elimden almak istediler bu yolda. Ben Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden büyük yapmak için kurtarıldım. Bugün özgürleşme günü.

Başarımızı sadece kazandığımız savaşlarla değil, aynı zamanda sonlandırdığımız savaşlarla ve belki de en önemlisi, asla girmediğimiz savaşlarla ölçeceğiz."

GÜNEY'DE OHAL, MEKSİKA KÖRFEZİ’NİN ADI DEĞİŞECEK, PANAMA KANALI'NI ALACAĞIZ

Tanrımızı unutmayacağız. Güney sınırımızda olağanüstü hal ilan edeceğim. Güney sınırımıza asker göndererek ülkemizin işgalini durduracağım. Bugün imzalayacağım kararname ile uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü olarak tanımlayacağız.

Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor ve hiçbir şekilde adil davranılmıyor ve buna ABD Donanması da dahil. Bunların hepsinin üstüne, Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.

Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz.

ENFLASYONA KARŞI ULUSAL ENERJİ ACİL DURUMU

(Enflasyonla mücadele kapsamında) Ulusal enerji acil durumu ilan ediyorum. Amerika yeniden üreten bir ülke olacak. Hiç kimsede olmayan petrol ve gaz, biz bunu kullanacağız.

Krizleri bitireceğiz, Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeniden zengin bir ülke olacağız. Yeni yeşil anlaşmayı da iptal edeceğiz, kendi endüstrimizi kuracağız, kendi çalışanlarımıza fayda sağlayacağız. Diğer ülkelere de vergi getireceğiz, kendi vatandaşlarımızın zengin olması için çalışacağız.

KADIN VE ERKEKTEN BAŞKA CİNSİYET YOK

Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur.







