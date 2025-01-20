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Joe Biden'dan giderayak ailesine af kıyağı

Joe Biden'dan giderayak ailesine af kıyağı

21:2520/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
AA
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Son icraatiyle ailesine af çıkaran Joe Biden, af yetkisini daha önce de vergi kaçırmaktan ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden için kullanmıştı.
Son icraatiyle ailesine af çıkaran Joe Biden, af yetkisini daha önce de vergi kaçırmaktan ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden için kullanmıştı.

Donald Trump, bugün yemin ederek ABD'nin 47'nci başkanı olarak resmen görevine başladı. Trump'ın selefi Joe Biden ise görevini devretmeden saatler öncesinde çok konuşulacak bir karara imza attı. Biden'ın Donald Trump tarafından "hedef alınabilecek kişiler" için af çıkardığı ve bunların içerisinde aile bireylerinin olduğu da bildirildi.

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden, görevi devretmesine saatler kala seçilmiş başkan
Donald Trump
tarafından "hedef alınabilecek kişiler" için af çıkardı.

Söz konusu af içerisinde aile bireylerinin de olduğu bildirildi.

Biden'dan son icraat: Ailesine af kıyağı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Biden, "
Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusuyla motive edilen amansız saldırılara ve tehditlere maruz kaldı, en kötü türden partizan siyasete. Ne yazık ki, bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok.
" dedi.

The Hill gazetesinin haberine göre Biden, görevini Trump'a teslim etmeden son icraatını yaptı.

Biden, Kovid-19 salgını döneminin sembol ismi eski
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci
'yi ve ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı
Mark Milley
'i affetti.

Başkan ayrıca 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası baskınını soruşturan komite üyeleri ile çalışanlarının yanı sıra komite önünde ifade veren polis memurları için de af çıkardı.

Aflara ilişkin basın açıklaması yapan Biden, "
Ülkemize onur ve şerefle hizmet veren bu kamu görevlileri haksız siyasi amaçlı kovuşturmaların hedefi olmayı hak etmiyorlar." dedi.
Biden, "yeni yönetim tarafından hedef alınabilecek kişileri
" affetmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Biden ilk kez, hakkında soruşturma bulunmayan kişiler için affederek af yetkisini "en geniş" şekilde kullanmış oldu.

Milley'in Çinli mevkidaşı ile görüşmesi sorun olmuştu

Trump, 2023'te Milley'in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti.

Medyada çıkan haberlere göre, Milley'in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaşmıştı.

Trump, "Bu hain eylemin sonucunda Çin ile ABD arasında savaş çıkabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirmişti.

Fauci'nin Kovid-19 salgını dönemindeki rolü, ABD'de tartışmalı

Fauci, 2022'de emekli olmadan önce yaklaşık 40 yıl boyunca
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünü
yönetmişti.
Fauci, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki rolü nedeniyle Kongre'de
Cumhuriyetçi Parti
üyelerinin şiddetli siyasi saldırılarına maruz kalmış, Cumhuriyetçi temsilciler Fauci'nin "
Kovid-19'un kökenleri ve nasıl yayıldığı
" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürmüştü.
Haziran 2024'te Temsilciler Meclisi oturumunda ifade veren
Fauci
, Cumhuriyetçi temsilcilerin yönelttikleri "
virüsün kökenlerinin örtbas edilmesini organize etmek
" suçlamasını "mantıksız" bulmuş ve şiddetle reddetmişti.

Biden'ın afları

12 Aralık 2024'te Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını da affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.



#ABD
#Donald Trump
#Joe Biden

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