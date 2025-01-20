Joe Biden'dan giderayak ailesine af kıyağı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Biden, "

Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusuyla motive edilen amansız saldırılara ve tehditlere maruz kaldı, en kötü türden partizan siyasete. Ne yazık ki, bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok.