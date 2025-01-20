Joe Biden'dan giderayak ailesine af kıyağı

Donald Trump, bugün yemin ederek ABD'nin 47'nci başkanı olarak resmen görevine başladı. Trump'ın selefi Joe Biden ise görevini devretmeden saatler öncesinde çok konuşulacak bir karara imza attı. Biden'ın Donald Trump tarafından "hedef alınabilecek kişiler" için af çıkardığı ve bunların içerisinde aile bireylerinin olduğu da bildirildi.
Söz konusu af içerisinde aile bireylerinin de olduğu bildirildi.
Biden'dan son icraat: Ailesine af kıyağı
The Hill gazetesinin haberine göre Biden, görevini Trump'a teslim etmeden son icraatını yaptı.
Başkan ayrıca 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası baskınını soruşturan komite üyeleri ile çalışanlarının yanı sıra komite önünde ifade veren polis memurları için de af çıkardı.
Biden ilk kez, hakkında soruşturma bulunmayan kişiler için affederek af yetkisini "en geniş" şekilde kullanmış oldu.
Milley'in Çinli mevkidaşı ile görüşmesi sorun olmuştu
Trump, 2023'te Milley'in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti.
Medyada çıkan haberlere göre, Milley'in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaşmıştı.
Trump, "Bu hain eylemin sonucunda Çin ile ABD arasında savaş çıkabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirmişti.
Fauci'nin Kovid-19 salgını dönemindeki rolü, ABD'de tartışmalı
Biden'ın afları
12 Aralık 2024'te Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını da affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini kaydetmişti.
ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.