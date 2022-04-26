Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Başkanı Bidendan 78 kişiye ikinci şans Özel af çıkarıp serbest bıraktı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan 78 kişiye 'ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı

ABD Başkanı Joe Biden, uyuşturucuyla ilgili suçlar nedeniyle hüküm giyen ve şiddet olaylarına karışmayan 78 mahkuma yönelik özel af çıkardı. Biden, ABD'nin 'ikinci şans' ülkesi olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidendan 78 kişiye ikinci şans: Özel af çıkarıp serbest bıraktı
ABD Başkanı Biden

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "hukuk ve ikinci bir şans ülkesi" olduğunu belirterek "İkinci Şans Ayı" kapsamında 78 kişiye özel af çıkardığını belirtti.

"TOPLUMA KAZANDIRILACAKLAR"

Affedilen kişilerin uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiğine ve şiddet olaylarına karışmadığına işaret eden Biden, bu kapsamda rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve toplum hizmetinde çalışan 3 mahkumu affettiğini belirtti.

Biden, şu anda hapis yatan 75 kişinin de cezalarını iptal ettiğini belirterek hükümlülerin hapis sürelerini tamamladıktan sonra topluma kazandırılması için ABD Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı arasında yeni bir iş birliği kurulacağını aktardı.

Joe Biden yine boşlukla tokalaştı
DÜNYA
Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

Sosyal medyada gündem oldu: Joe Biden boşlukla tokalaştı
DÜNYA
Sosyal medyada gündem oldu: Joe Biden boşlukla tokalaştı
TVNET Özbekistanda

TVNET Özbekistan'da

İftar sofralarına Semerkand'dan konuk oluyor.
Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.
Türkiyenin başı çektiği ülkeler Dünya 5ten büyüktür dedi karar çıktı: Veto eden ülke nedenini dünyaya açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan Bozdağ'dan ABD'ye Osman Kavala yanıtı.

15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip.

​Kuzey Kore lideri Kim'den dünyayı endişelendiren nükleer mesajı.

​İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.