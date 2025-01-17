Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Biden gitmesine üç gün kala 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti

Biden gitmesine üç gün kala 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti

17:4617/01/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Joe Biden.
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki son günlerini ‘ek ceza indirimi ve afları gözden geçirmeye devam etmek' için kullanacağını belirtti.


Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepki çeken Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu.


ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden.


Oğlunu da affetmişti

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak, oğlu Hunter Biden için kullandığı af yetkisinin gerekçelerini Amerikan kamuoyu ile paylaştımıştı.


Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.


'Yeter artık'

Joe Biden, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığının kararlarına müdahale etmeyeceğimi belirttim ve oğlumun haksız bir şekilde yargılandığını izlerken bile sözümü tuttum. Hunter'ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık" ifadesini kullanmıştı.


ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, söz konusu davayı kendi aleyhine kullanmak için her şeyi yaptıklarını ve adaletin dışına çıktıklarını savunan Biden, Hunter'la ilgili davanın artık "siyasi bir intikam" meselesine dönüştürüldüğünü iddia etmişti.


Biden, açıklamasında, "Adalet sistemine inanıyorum ancak bununla boğuşurken, aynı zamanda haksız bir politikanın da bu sürece bulaştığına ve bunun adaletin bozulmasına yol açtığına inanıyorum . Umarım Amerikalılar bir babanın ve bir başkanın neden bu kararı verdiğini anlayacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.


#Joe Biden
#ABD
#Suç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk kez evleneceklere evlilik kredisi, çocuk yardımı... 150 bin TL kredisi e-Devlet başvuru ekranı ne zaman açılacak?