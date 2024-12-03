Biden sözünü tutmadı: Af yetkisini oğlu için kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmaktan ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetti. Biden, yazılı bir açıklama yaparak, oğlu Hunter Biden için kullandığı af yetkisinin gerekçelerini Amerikan kamuoyu ile paylaştı. Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savundu. Davanın siyasi bir intikam' meselesine dönüştüğünü savunan Biden, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığının kararlarına müdahale etmeyeceğimi belirttim ve oğlumun haksız bir şekilde yargılandığını izlerken bile sözümü tuttum. Hunter'ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Biden, açıklamasında, "Umarım Amerikalılar bir babanın ve bir başkanın neden bu kararı verdiğini anlayacaktır" sözleriyle de kararını savunmaya çalıştı. değerlendirmesinde bulundu.





ADALETIN SUISTIMALI TEPKISI

Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor. Biden'ın oğlunu affetmesine halefinden tepki geldi. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasını "adaletin suistimali ve yanlış uygulanması" olduğunu belirtti. Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Biden'ın, 6 Ocak Kongre baskınından tutuklananları, oğul Biden'ı affettiği karar kapsamına "neden dahil etmediğini" sorgulayan Trump, "Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!" ifadesine yer verdi.





Bir dünürünü de danışman yaptı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, dünürü ve Lübnan asıllı iş insanı Massad Boulos'u "Orta Doğu" danışmanı olarak aday gösterdiğini açıkladı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Boulos'un uluslararası platformda geniş bir deneyime sahip olduğunu belirtti. Boulos'un, Arap-Amerikan topluluğu ile "yeni koalisyonlar kurulmasında etkili olduğunu" savunan Trump, kızı Tiffany'nin kayınpederini Orta Doğu ve Arap işlerinden sorumlu danışmanı olarak aday gösterdiğini duyurdu. Boulos'un Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu Michigan ve Pensilvanya'da Trump'ın kampanyasına yardımcı olduğu biliniyor. Basında yer alan haberlere göre Boulos'un Lübnan'daki Hizbullah'a yakın bazı partilerle "bağlarının" olduğu ifade ediliyor. Trump iki gün önce de damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner'i ABD'nin Paris büyükelçiliğine aday gösterdi.



