ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkeste Türkiye ile çalışacağız

Lübnan ve İsrail'in ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiğini bildiren Biden, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde topraklarında kontrolü alacağını; İsrail'in kendisini savunma hakkını elinde tutacağını söyledi.

"Gazze'de ateşkes için Türkiye ile çalışacağız"

"Gazze'de ateşkes için Türkiye ile çalışacağız"

Biden, önümüzdeki günlerde Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte çalışacaklarını ve bir hamlede bulunacaklarını ifade etti.