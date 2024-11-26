ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkeste Türkiye ile çalışacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan'da ateşkesin sağlandığını, Gazze'de de sağlanması için Türkiye ile çalışacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan'da ilan edilen ateşkesin ardından açıklamada bulundu. 60 gün içerisinde Lübnan ordusunun topraklarında kontrolü alacağını ifade eden Biden, İsrail'in kendisini savunma hakkını elinde tutacağını ifade etti. Öte yandan Biden, önümüzdeki günlerde Gazze'de ateşkes için Türkiye, Katar ve Mısır'la çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12, terör devletinin Başbakanı
başkanlığında toplanan kabinenin
'da
ile ateşkese varılmasını onayladığını duyurdu.
Söz konusu ateşkesin yarın sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edildi.
"Lübnan ordusu 60 gün içinde kontrolü ele alacak"
Bu gelişmenin ardından
, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Lübnan ve İsrail'in ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiğini bildiren Biden, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde topraklarında kontrolü alacağını; İsrail'in kendisini savunma hakkını elinde tutacağını söyledi.
"Gazze'de ateşkes için Türkiye ile çalışacağız"
ABD Başkanı, konuşmasının devamında Gazze'ye de değindi.
Biden, önümüzdeki günlerde Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte çalışacaklarını ve bir hamlede bulunacaklarını ifade etti.
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