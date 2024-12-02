Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Joe Biden'dan giderayak Çin'e çip yaptırımı

Joe Biden'dan giderayak Çin'e çip yaptırımı

21:082/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Joe Biden, ABD ile Çin arasındaki çip savaşında yeni bir perdeyi açacak kısıtlama kararı aldı.
Joe Biden, ABD ile Çin arasındaki çip savaşında yeni bir perdeyi açacak kısıtlama kararı aldı.

Gelecek ay koltuğu Donald Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, giderayak Çin'e yaptırım kararı aldı. Biden hükümetinin aldığı ilave kısıtlamalar kapsamında Çin'e, 24 tip çip üretim donanımı ile yarı iletkenlerin geliştirilmesinde kullanılan üç kategori yazılıma ihracat kısıtlaması getirildi. ABD'nin kısıtlama kararına tepki gösteren Çin'den yapılan açıklamada, "Bu davranış, piyasa ekonomisinin kurallarını ve adil rekabet ilkesini ihlal ediyor, uluslararası ekonomik ve ticari düzene zarara veriyor ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozuyor." denildi.

ABD'de Başkan Joe Biden öncülüğündeki hükümet, görev süresinin son ayında Çin'e çip sektöründe ilave kısıtlamalar getiren yeni tedbirler açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosundan (BIS) yapılan açıklamaya göre, 24 tip çip üretim donanımı ile yarı iletkenlerin geliştirilmesinde kullanılan 3 kategori yazılıma ihracat kısıtlaması getirildi.

Yapay zeka çiplerinin ihracatı yasaklanacak

Kısıtlamalar kapsamında ayrıca yapay zeka çiplerinde kullanılan Yüksek Bant Genişlikli Hafıza (HBM) bileşeninin de Çin'e ihracatı yasaklanacak.

Kısıtlamaları daha etkin hale getirmek üzere "yabancı doğrudan ürün kuralı" (FDPR) adı verilen sürecinin işletileceği, ürün ve donanımlarında Amerikan menşeili parçalar olan yabancı şirketlerin Çin'e yapacağı ihracatın da denetleneceği belirtildi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı 140 Çin şirketini "varlık listesine" almayı planladığını bildirdi. Varlık listesindeki şirketlere hükümetten özel izin almadan ürün veya hizmet satılamıyor.

Çin'e 'ileri teknoloji' engeli

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, kısıtlamaların, Çin'in çip teknolojisini ileri askeri teknolojiler ve silah sistemlerinin geliştirilmesinde kullanmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.

Bakan Raimondo, "Kısıtlamalar, ABD'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin askeri modernleşmesinde kullandığı en ileri teknoloji çipleri üretme kabiliyetine ket vurmak için bugüne dek getirdiği en güçlü kontroller." dedi.

Kısıtlamalar, 20 Ocak'ta görevi ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Biden yönetiminin Çin'e çip sektöründe uyguladığı kısıtlayıcı ve korumacı tedbirlerin sonuncusu oldu.

Çin'den tepki: Adil rekabet ilkesini ihlal ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin ihracat kontrollerini istismar ederek Çin'i engellemeye ve bastırmaya çalıştığını savundu.

Çin'in ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını aşırı esnetmesine karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Lin, "Bu davranış, piyasa ekonomisinin kurallarını ve adil rekabet ilkesini ihlal ediyor, uluslararası ekonomik ve ticari düzene zarara veriyor ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozuyor." dedi.

Lin, kısıtlamaların tüm ülkelerin çıkarlarına zarar vereceğini kaydederek Çin'in, kendi şirketlerinin meşru ve yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağı mesajını verdi.

ABD ile Çin arasındaki çip savaşı

Biden yönetimi, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek
kilit teknolojiler
in transferini önlemeyi, Çin ile rekabet stratejisinin merkezine koymuştu.
10 Ağustos 2022'de Biden'ın onayıyla yürürlüğe giren
Çip ve Bilim Yasası
, Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimine getirdiği kısıtlamalarla
Washington
'ın, Çin'in bu sektördeki teknolojik kabiliyetine set çekme niyetini açıkça ortaya koymuştu.
ABD Ticaret Bakanlığına
bağlı
Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS)
, 7 Ekim 2022'de, aralarında
Çin
'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies ve en büyük yarı iletken donanım üreticisi
Naura Technology Group
'un bulunduğu 31 şirket ve kurumun
İhracat Kontrol Listesi
'ne alındığını bildirilmişti.
Öte yandan Başkan Biden, ihracat kısıtlamalarına ek olarak, 10 Ağustos 2023'te, Çip ve Bilim Yasası'nın kabulünün yıl dönümünde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, yarı iletkenler ve mikro-elektronik, kuantum bilgi teknolojileri ile yapay zeka sistemlerinin olduğu üç kritik teknoloji alanında Amerikan şirketlerinin
Çin'de girişim sermayesi
ve hisse ortaklığı yatırımları yapmasına kısıtlama getirmişti.


#ABD
#Çin
#çip
#Çip Savaşı
#Joe Biden

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti