ABD kırmızı çizgisini korumaya çalışıyor: Çin ile çip savaşı kapıda

ABD yönetimi, ağustosta onaylanarak yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası'nın ardından Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimine yönelik kısıtlamalarla Pekin'in bu sektördeki teknolojik kabiliyetine set çekme niyetini açıkça ortaya koydu.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 7 Ekim'de yayımladığı duyuruda, aralarında Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies, en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group'un bulunduğu 31 şirket ve kurumun İhracat Kontrol Listesi'ne alındığını bildirdi.

Amerikan menşeli ürün ve teknolojilerin ulusal güvenliğe aykırı amaçlar için kullanımını önlemeyi amaçlayan kontrol listesindeki şirketler, Washington'ın denetim şartlarını yerine getirmediği takdirde "kara liste" olarak adlandırılan İhracat Yasağı Listesi'ne alınacak.

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ABD yönetimi daha önce Çinli telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei ile mikroçip imalatçısı Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi'ni (SMIC) İhracat Yasağı Listesi'ne almıştı. Washington ayrıca Amerikan çip üreticileri Nvidia ve AMD'ye, belirli ileri teknoloji çiplerin Çin'e ihracatı için lisans şartı getirerek bu sektörde kısmi bir kısıtlamaya gitmişti.

TEKNOLOJİ DUVARI

Yeni kısıtlamalar tüm sektörü kapsayan bütüncül bir kuşatma girişimi olarak görülüyor. Yeni getirilen lisans şartları ile 16 nanometre, 14 nanometre ve daha küçük boyutlu işlemci devreleri, 18 nanometre ve daha küçük RAM bellek çipleri ile 128 ve daha fazla katmanlı NAND flash bellek çipleri denetime tabi olacak. Ayrıca çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın Çin'e ihracatı için de lisans şartı getirilecek.

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Yarı iletken mikro devrelerde boyutun küçülmesi, işlem kapasitesinin artması ve enerji ihtiyacının azalması anlamına geliyor. Böylece yüksek kapasiteli çipleri entegre eden işlemcilerle daha gelişmiş akıllı cihaz ve donanımlar üretilebiliyor.

Çin'in gelişmiş mikro çiplerle yapay zeka ve süper bilgisayarlar geliştirmesini, askeri alanda kullanılabilecek yüksek kapasiteli entegre devreler imal etmesini önlemeyi amaçlayan kısıtlamalar, ABD'nin bu alandaki teknolojik üstünlüğünü muhafaza etmeyi hedefliyor.

ABD VATANDAŞLARININ ÇİN'DE ÇALIŞMASI İZNE TABİ OLACAK

Öte yandan yeni kısıtlamalar ABD vatandaşlarının Çin'de çip endüstrisinde çalışmasını izne tabi kılıyor. Çin'de ileri teknoloji çiplerin üretildiği şirketlerde çalışan Amerikalılar, ABD dışında nükleer ve biyolojik silahlar ile füze geliştirme programlarında çalışanlar gibi denetimlere tabi tutulacak.

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Küresel çip endüstrisinin yıllar içindeki entegrasyonu ve çok sayıda ABD şirketinin üretimlerini Çin'de yapmasıyla çok sayıda Amerikalı bilim insanı ve mühendis iş gücünün önemli parçası haline gelmişti.

Yeni düzenlemenin ardından Amerikan vatandaşlarının Çin'deki işlerini bırakmak zorunda kalacağı öngörülüyor. İhracat kontrol listesinde yer alan Yangzte Memory Technologies ve Naura Techology Group'un Amerikalı çalışanlarına görevlerini bırakmalarını tebliğ ettiği bildiriliyor.

Çin'in uluslararası insan kaynağına erişimine sekte vurması beklenen düzenlemenin, çip endüstrisinde inovasyonu baltalayacağı tahmin ediliyor.

ABD, TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAPTIRMAK İSTEMİYOR

ABD, öncüsü olduğu çip endüstrisini Çin ile teknolojik rekabetteki "kırmızı çizgisi" olarak görüyor, 5G iletişim altyapısında olduğu gibi üstünlüğünü kaptırmak istemiyor.

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Bugün yaygın kullanılan çip ve entegre devreler ilk kez 1970'li yıllarda Silikon Vadisi'nde üretilmeye başlandı. ABD, başlangıcından itibaren tasarım, üretim ve satış alanlarında lider ülke konumundaydı. Ülke halen tasarım ve satış alanlarında dünyada en büyük paya sahip.

Küresel çip ekosisteminin bütünü göz önüne alındığında ABD hala endüstrinin en büyük aktörü konumunda. Başta Intel, Qualcomm, Micron, Nvidia ve AMD olmak üzere dünyanın önde gelen çip geliştiricileri ile Applied Materials, Lam Research ve KLA gibi önde gelen çip imalatı donanımlarının üreticilerinin çoğu Amerikan şirketleri.

Amerikan Yarı İletken Endüstrisi Birliğinin verilerine göre, 2022'de 555,9 milyar dolara ulaşan küresel çip satışlarının yüzde 46'sı Amerikan şirketlerince yapıldı. ABD'yi yüzde 21 ile Güney Kore, yüzde 9 ile Japonya ve Avrupa ülkeleri, yüzde 8 ile Tayvan ve yüzde 7 ile Çin izledi.

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Fakat ABD'nin üretim alanındaki payı giderek azalıyor. 1990'ların başında yüzde 37 olan üretim payı bugün yüzde 12 civarına düşmüş durumda. Üretimin büyük bölümü de yurt dışındaki ortaklıklarla yapılıyor.

İMALATTA ASYA'NIN PAYI BÜYÜK

Küreselleşmeyle Amerikan şirketlerinin üretimlerini deniz aşırı bölgelerdeki taşeronlara aktarmasıyla çip dökümhaneleri Asya ülkelerine kaydı. Japonya, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve son olarak da Çin imalat alanında önemli güç elde etti.

Piyasa araştırma şirketi Trendforce'un 2022 verilerine göre, Tayvan şirketleri küresel üretimde yüzde 66 ile en büyük paya sahip. Tayvan'ı yüzde 17 ile Güney Koreli, yüzde 8 ile Çinli ve yüzde 9 ile ABD ve diğer ülkelerden şirketler izliyor.

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Küresel üretimin yaklaşık 4'te 3'ü coğrafi olarak Tayvan, Güney Kore ve Çin'de yoğunlaşmış durumda.

Washington, son dönemde imalat alanındaki payını artırmayı, tedarik zincirlerindeki kesintilere karşı küresel pazarın kontrolünü sürdürmek açısından hayati görüyor.

ABD Kongresinde 27-28 Temmuz'da, çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören "Çip ve Bilim Yasası" kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9 Ağustos'ta imzalayarak yürürlüğe soktuğu yasa, ülkede yarı iletken üretiminin artırılmasını hedefliyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

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Yasanın, teşviklerden yararlanmak isteyen şirketlere, Çin'deki üretim tesislerinin teknolojik kapasitesini geliştirmeme şartı getirmesi, Pekin'in bu alandaki etkisini sınırlama hedefine işaret ediyor.

FOTOĞRAF 12 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında yaşanan teknoloji çekişmesi \"çip savaşı\" ile doruk noktasına ulaştı. İki ülke arasında 2019 yılında Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye uygulanan yaptırımlarla dünya gündemine taşınan çekişme, çip kısıtlamaları ile yeniden tırmanışa geçti.



ÇİN REKABETTE ÖNE Mİ GEÇİYOR?

Bir dönem zihinlere kalitesiz mallar olarak kazınan Çin malı ürünler, Çin'in dijital dönemde yaptığı atılımların ardından tam tersi bir algı oluşturmaya başladı.



Nitekim Çin, üstüne yapışıp kalan 'kalitesiz ürün üreten ülke' damgasından kurtulmak için açıkladığı 'Made in China 2025' planıyla, dünyanın en yüksek teknoloji üreten ülkesi olmayı hedefliyor. Birçok teknoloji uzmanı, yakın bir gelecekte Çin’in büyük bir güç olacağını öngörüyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in eski başkanı Eric Schmidt, Çin’in yapay zeka alanında en geç 2025’e kadar ABD’yi geçmiş olacağını savunuyor.



AI Superpowers kitabının yazarı ve Google Çin’in eski başkanı Kai-Fu Lee’ye göre de durum şimdiden Çin’in lehine dönmüş durumda. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ZİRVEDE

Bundan dört, beş sene öncesine kadar dünyanın en büyük 20 teknoloji şirketi listesinde kendine yer bulamayan Çin’in Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan \"Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması\"na göre şu anda en değerli 20 şirket listesinde 7 şirketi mevcut.



ABD ise listeye 9 şirketini sokarken, listedeki en değerli 5 şirkete de ev sahipliği yapıyor. Listenin büyük çoğunluğu ise teknoloji şirketlerinden oluşuyor. Listenin ilk 4 sırasında yer alan Apple, Amazon, Google ve Microsoft teknoloji şirketlerinin son dönemde ne denli önemli hale geldiğini gösterir nitelikte bulunuyor. Pentagon’dan istifa eden baş yazılım sorumlusu Nicolas Chaillan'ın Çin’in yapay zeka konusunda ABD’yi geçtiğini söylemesi ise ABD tarafından gelen en çarpıcı itiraf olarak dikkatleri çekti. Chaillan, “Çin’e karşı 15-20 yıl içinde hiçbir rekabet şansımız yok. Şu an bu, bitmiş bir mesele. Bana göre çoktan bitti\" ifadelerini kullanmıştı.



Information Technology and Innovation Foundation isimli düşünce kuruluşuna göre ise içinde bilgi teknolojilerinin de bulunduğu pek çok alanda Çin'in ABD'yi geçmesi bekleniyor. İHRACATTA ÇİN ÖNDE

Çip ihracatında ise Çin'in açık ara üstünlüğü dikkati çekiyor. Statista verilerine göre, içine Tayvan ve Hong Kong'u da alan Büyük Çin göz önüne alındığında 2020 yılında Çin'in mikroçip ihracatı 400 milyar dolara ulaştı. 2021 yılında ise Çin'in ihracatı 522 milyar dolara seviyelerini gördü. Çin listede ilk sırada yer alıyor. ABD ise 44 milyar dolar olan 2020 çip ihracatını 53 milyar dolara çıkardı ve listede 7. sırada yer aldı. ABD'DEN 52,7 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, çok önemli bir hamleyle ABD ve Çin arasındaki rekabette güç kaybeden ABD teknoloji sektörüne yönelik önemli bir atak yaptı. Biden, ağustos ayında yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik 52,7 milyar dolarlık devlet desteği öngören \"Çip ve Bilim Yasasını\" imzaladı.



Biden, ABD'yi bilim ve teknoloji alanında Çin ile daha iyi rekabet edeceği bir konuma getirmeyi amaçlayan yasaya ilişkin, \"Çip endüstrisinin geleceği Amerika'da üretilecek\" ifadelerini kullandı.



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise geçen yıl yaptığı konuşmada teknolojik inovasyonların uluslararası stratejik oyunda en önemli savaş alanı olduğunu belirtti. Çin ayrıca, uzun zamandır özel sektörü yapay zeka ve çip çalışmalarına yönlendirmek için yoğun çaba gösteriyor. ÇİN'DE EN BÜYÜK YATIRIMCI DEVLET

ABD ile Çin arasındaki rekabeti bu haftaki sayısına taşıyan The Economist dergisi ise Çin hükümetinin çip yatırımlarına 20 milyar dolarla 2014 yılında başladığını ve 30 milyar dolar daha yatırım yaptığını yazdı. Dergiye göre Çin devleti aynı zamanda ülkedeki en büyük yatırımcı konumunda.



Yaşanan son gelişmelerin ardından çip savaşı adeta en ateşli günlerini yaşıyor. ABD yönetimi, Çin'in askeri gücü için ihtiyaç duyulan kritik teknolojilere erişimini engellemek amacıyla gelişmiş çiplerin ülkeye ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından iki taraftan farklı hamleler gelmeye devam ediyor. South China Morning Post'ta yer alan makaleye göre, ABD hükümetinin Çin'deki vatandaşlarını belli bazı çip fabrikalarında çalışmayı yasaklaması sonrasında Çin merkezli Naura Technology Amerikan vatandaşlarının AR-GE alanındaki çalışmalarını durdurmalarını istedi.



Söz konusu kısıtlamaların bir adım öteye giderek, Çin'deki fabrikalardaki ABD'li çalışanların işlerini bırakması ya da Amerikan vatandaşlığını kaybetmesiyle sonuçlanması da beklentiler arasında. The Economist'e göre, Amerika'da çalışan dünyanın en iyi yapay zeka araştırmacılarının 3'te 2'si yabancı kökenli olarak biliniyor. Çin ise büyük oranda Çinli mühendisleri ve araştırmacıları istihdam ediyor.



ÇİP KRİZİ EN ÇOK HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLİYOR?

Çip krizi sebebiyle pek çok sektörde üretim aşamalarında ciddi sorunlar yaşanırken bazı sektörler bu krizde çok ağır yara aldı. Bunların başında ise otomotiv sektörü geliyor. Dünyanın en büyük araç üreticilerinden biri olan ABD de çip krizinden etkilendi. Washington Post'un haberine göre, Avrupa ve Amerika'da 17 otomotiv fabrikası ya üretimlerini durdurdu ya da yavaşlattı. Tüketici elektroniği çip krizinin etkilediği alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Laptoptan akıllı telefonlara, fotoğraf makinelerinden oyun konsollarına kadar pek çok cihazın vazgeçilmezi olan çiplerin yokluğu bu ürünlerin fiyatlarında büyük artışlar yaşanmasına neden oldu.



Ev aletleri kategorisi de çip krizinin zorladığı sektörler arasında yer alıyor. Çin ve ABD'nin en büyük üreticiler arasında yer aldığı bu sektörde de çipler büyük bir öneme sahip . Çip krizi nedeniyle robot süpürge, çamaşır makinesi ve televizyon gibi ev aletlerinin üretiminde sorunlar yaşanıyor. Çin ve ABD arasındaki 'çip savaşı' doruk noktasında: En çok hangi sektörler etkileniyor? Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar ile gün yüzüne çıkan ABD-Çin teknoloji savaşı, son dönemde çip sektöründe karşılıklı adımlarla zirveye çıktı. Peki çip krizi en çok hangi sektörleri etkiliyor? Rekabette kim önde? Hangi ülke ne kadar yatırım yapıyor?

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