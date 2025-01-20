ABD'de TikTok’a 12 saatlik yasak

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatıldı. Amerikan kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan TikTok, resmi olarak 19 Ocak'ta başlayacak yasağın başlamasına saatler kala ABD'de erişime kapatıldı.

Fas Krallığı'nın Londra Büyükelçisi Hakim Hajoui, Birmingam Üniversitesi Berberi Araştırmaları Enstitüsü'ne gerçekleştirdiği ziyarette ilginç bir sürprizle karşılaştı. Hajoui, üniversitenin sergi salonunda 400 yıl önce Fas İmparatoru Mulay Ahmed el-Mansur'un, dönemin İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth nezdinde daimi elçi olarak görevlendirdiği Abd El-Ouahed ben Messaoud ben Mohammed Anoun'un portresini uzun süre inceledi. 1588 yılında Londra'ya gönderilen Fas İmparatorluğu'nun elçisinin o dönem çizilen portresinin, Shakespeares'in ünlü Othello adlı eserine ilham kaynağı olduğu düşünülüyor. Portreyi yakından inceleyen Faslı Büyükelçi Hakim Hajoui, portrenin iki ülke arasındaki güçlü bağları gösterdiğini belirterek mutluluğunu dile getirdi.

ABD'nin Kaliforniyaeyaletine bağlı Los Angeles kenti ve çevresinde, 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 10 günü aşkın bir süredir davam eden yangınlar, ölçümlere göre, Palisades,Eaton ve Los Angeles'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde yaklaşık 10,36 kilometrekarelik bir yerleşim alanını küle çevirdi. Yangınların son 40 yılda bölgede yaşanan diğer yangınlarla kıyas edildiğinde hepsinin toplamından daha fazla alanı küle çevirdiği ifade ediliyor. Öte yandan, yangınlarda zarar gören alanlarda geniş çaplı arazi satışı yapıldığı iddialarının yayılmasının ardından yerel halkın tepkisi artıyor. Los Angeles kentinin Altadena bölgesinde hasar gören ev ve arazilerin satın alınmaya çalışılması, bölge sakinleri tarafından protesto edildi.

Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde binlerce Müslüman, Hz. Muhammed’in (aleyhisselam) kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi’de ibadet etti. Peygamberin Medine’ye hicretinin ardından yaptırdığı Mescid-i Nebevi ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce kişi, 41 kapısı, 2 bin 540 penceresi ve 10 bin 520 kolonun bulunduğu Mescid-i Nebevi’de ibadette bulundu. Öte yandan yarıyıl tatilini fırsat bilen çok sayıda Türk’ün de umre ziyareti yaptığı görüldü.

'ÜZGÜNÜZ ŞU ANDA KULLANAMAZSINIZ'

ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız." şeklinde bir mesajla karşılaştı. Mesajın devamında TikTok, Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti.

12 SAAT SONRA 'TEKRAR HOŞGELDİNİZ' MESAJI

12 saat süren erişim yasağı Trump ve şirketten gelen açıklamalarla çözüldü. Trump, şirkete daha fazla zaman tanıyacak bir kararname yayınlamayı planladğını bildirdi. Trump'ın açıklaması sonrası TikTok da yeniden erişim sağlanmasına yönelik çalışıldığını duyurdu. Saatler sonra uygulamayı yeniden açan ABD'li kullanıcılar, "Tekrar hoş geldiniz" mesajıyla karşılaştı. Tiktok'un mesajında Trump'a teşekkür edildi.

MAHKEME AMERİKALI BİR ŞİRKETE SATILMASINI İSTEMİŞTİ

ABD yüksek mahkemesi, cuma günü, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı. Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yapmıştı. Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.







