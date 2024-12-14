AB'den Suriye kararı: 'İnsani Hava Köprüsü' kurulacak

Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye'de en çok ihtiyaç duyulan acil sağlık hizmeti ve diğer temel malzemeleri ulaştırmak ve insani yardım fonunu attırmak için yeni bir “İnsani Hava Köprüsü” kurulacağını açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sağlık hizmetleri ve diğer temel malzemelerin ulaştırılması için Suriye'ye bir hava köprüsü kurulacağını ifade etti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun acil sağlık hizmetleri ve diğer temel malzemelerin ulaştırılması için Suriye'ye bir hava köprüsü kuracağını bildirdi.
50 ton sağlık malzemesi Adana'ya getirilecek
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Dubai'deki AB stoklarından önümüzdeki günlerde Suriye'de dağıtılmak üzere ilk etapta toplam 50 ton sağlık malzemesinin Adana'ya getirilmesi için hava köprüsü operasyonu başlatıldığı ve uçuşların finanse edildiği belirtildi.