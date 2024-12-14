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AB'den Suriye kararı: 'İnsani Hava Köprüsü' kurulacak

AB'den Suriye kararı: 'İnsani Hava Köprüsü' kurulacak

10:0114/12/2024, Cumartesi
DHA
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AB Komisyonu tarafından açıklanan rakamlara göre, AB ve üye devletler, son 13 yılda, Suriyeliler’e destek olmak için 33,3 milyar Euro’dan fazla insani istikrar yardımı seferber etti.
AB Komisyonu tarafından açıklanan rakamlara göre, AB ve üye devletler, son 13 yılda, Suriyeliler’e destek olmak için 33,3 milyar Euro’dan fazla insani istikrar yardımı seferber etti.

Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye'de en çok ihtiyaç duyulan acil sağlık hizmeti ve diğer temel malzemeleri ulaştırmak ve insani yardım fonunu attırmak için yeni bir “İnsani Hava Köprüsü” kurulacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sağlık hizmetleri ve diğer temel malzemelerin ulaştırılması için Suriye'ye bir hava köprüsü kurulacağını ifade etti.


AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun acil sağlık hizmetleri ve diğer temel malzemelerin ulaştırılması için Suriye'ye bir hava köprüsü kuracağını bildirdi.

Leyen açıklamasında,
“Esad rejiminin çöküşü Suriye halkına yeni bir umut sunuyor. Ancak bu değişim anı aynı zamanda riskler taşıyor ve zorluklar getiriyor. Sahadaki durum bu kadar istikrarsızken, Suriye halkına yardımımız her zamankinden daha önemli. Bu nedenle bu yıl insani yardım fonumuzu 160 milyon avronun üzerine çıkardık. Ayrıca gıda, ilaç ve barınma gibi malzemeleri taşıyan bir insani hava köprüsü kuruyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardım teslimatını daha ayrıntılı olarak ele alacağım. Suriye halkının yanındayız”
dedi.

50 ton sağlık malzemesi Adana'ya getirilecek

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Dubai'deki AB stoklarından önümüzdeki günlerde Suriye'de dağıtılmak üzere ilk etapta toplam 50 ton sağlık malzemesinin Adana'ya getirilmesi için hava köprüsü operasyonu başlatıldığı ve uçuşların finanse edildiği belirtildi.


#Avrupa
#Suriye
#AB

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