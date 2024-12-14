AB'den Suriye kararı: 'İnsani Hava Köprüsü' kurulacak

“Esad rejiminin çöküşü Suriye halkına yeni bir umut sunuyor. Ancak bu değişim anı aynı zamanda riskler taşıyor ve zorluklar getiriyor. Sahadaki durum bu kadar istikrarsızken, Suriye halkına yardımımız her zamankinden daha önemli. Bu nedenle bu yıl insani yardım fonumuzu 160 milyon avronun üzerine çıkardık. Ayrıca gıda, ilaç ve barınma gibi malzemeleri taşıyan bir insani hava köprüsü kuruyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardım teslimatını daha ayrıntılı olarak ele alacağım. Suriye halkının yanındayız”