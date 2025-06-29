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Afrika’da 30 yıllık savaş bitti

Afrika’da 30 yıllık savaş bitti

04:0029/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Orta Afrika’da, 1994 yılında yaşanan Ruanda soykırımının ardından başlayan Ruanda-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC- o dönemki ismiyle Zaire) arasındaki savaş sona erdi.

ABD ve Katar’ın arabuluculuğuyla önceki gün (27 Haziran) ABD’nin başkenti Washington’da bir araya gelen DRC Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner ve Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, barış anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte 30 yıldır devam eden ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan savaş sona ermiş oldu. Anlaşma, iki ülkenin 90 gün içinde ekonomik entegrasyona başlaması ve isyancı M23 örgütünü desteklemek için DRC’nin güneyinde bazı bölgeleri işgal eden Ruanda ordusunun 30 gün içinde bölgeden çekilmesini öngörüyor. Anlaşma sonrası konuya dair bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona ermesi için oynadığı “etkili arabuluculuk” rolünden dolayı Katar’a teşekkür etti. Anlaşma için önceki gün düzenlenen imza törenine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. Törende iki ülkenin dışişleri bakanları barış anlaşmasını imzaladı. Ruanda’da 1994’te yaşanan ve 800 bin kişinin ölümüne yol açan katliamların ardından iki ülke arasında yaşanan savaşta bir milyondan fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.



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