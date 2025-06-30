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Alman kamyon üreticisi Daimler Truck Rusya'nın yaptırım uyguladığı şirketler listesine girdi

Alman kamyon üreticisi Daimler Truck Rusya'nın yaptırım uyguladığı şirketler listesine girdi

21:4130/06/2025, الإثنين
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya, Almanya merkezli kamyon üreticisi Daimler Truck’ı yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Açıklamada, şirketin ekonomik yaptırımlar uygulanan firmalar arasına alındığı belirtildi.

Rusya'nın, dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden Almanya merkezli Daimler Truck'ı yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Daimler Truck'ın, ekonomik yaptırımlar uygulanan şirketler arasına eklendiği belirtildi.

Daimler Truck, Mart 2022'de Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

Alman şirket, Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz'daki hisselerini de Şubat 2024'te satmıştı.


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