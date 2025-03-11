Almanya'da kundakçının evinden Nazi görselleri çıktı

Wuppertal Bölge Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 40 yaşındaki tutuklu şüpheli, 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlamasıyla 8. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları katıldı. Mağdurların avukatı Fatih Zingal, yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarının, suçun arka planının ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Zingal, "

Bugün görülen 8. duruşmada sanığın dijital evraklarını inceleyen bir polis memuru ifade verdi. Sanığın kız arkadaşıyla yaşadığı evinde bulunan 4 sabit diskten birinde 166 tane Hitler ve Nazi dönemini öven, antisemitik ve aşırı sağ görüşlü görseller bulundu. Ayrıca sanığın kız arkadaşına gönderdiği bir mesajda yabancılara yönelik hakaret içerikli mesaj olduğu da tespit edildi. Kundaklama olayında ırkçı bir arka plan olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor, bu olursa ne derece davaya yansıyacak onu takip ediyoruz.