Almanya'da kundakçının evinden Nazi görselleri çıktı

Almanya'nın Solingen kentinde Mart 2024'te kundaklanan ve 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Alman D.S'nin yargılandığı davada, sanığın evinde bulunan bir sabit diskte Hitler ve Nazi dönemini öven, antisemitik ve aşırı sağ görüşlü 166 görsel bulunduğu ortaya çıktı.
Söz konusu sabit diski, sanığın mı yoksa kız arkadaşının mı kullandığının tespit edilmeye çalışıldığını belirten Zingal, polisin tek başına 64 bin veriyi incelemek zorunda kaldığını, bir memurun bu kadar fotoğrafı ve videoyu tek başına detaylı incelemesinin mümkün olmayacağını vurguladı.
Ailelerin, duruşma sırasında çocuklarının nasıl yandığını detaylı şekilde duyduğunu ve psikolojik olarak çok fazla yıprandıklarını anlatan Zingal, ailelerin sadece adaletin yerini bulmasını ve suçlunun Almanya'daki mümkün olan en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.
Solingen'de Mart 2024'te bir binayı kundakladığından şüphelenilen zanlı, biri bebek, biri 3 yaşında çocuk ile 28 ve 29 yaşlarında Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve aynı yangında 3 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyor.
Olay
Bilirkişi raporuna göre, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı. Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi. Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 9 kişi yaralanmıştı.