Almanya’nın vicdanı oldu

Alman Dışişleri Bakanı Wolfgang Wadephul’un Amerika ziyareti başta olmak üzere bakanlığının faaliyetleri üzerine Almanya Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı. Wadephul’un açıklamalarına tepki olarak Türkiye kökenli milletvekili Cansın Köktürk üzerinde "Palestine" (Filistin) yazılı bir tişört giyerek oturuma katıldı. Köktürk tişört sebebiyle oturumdan atılırken bu durum ülkede ilk kez yaşanan bir olay.

Dışişleri Bakanının oturumda söz almasından önce üzerinde İngilizce Filistin yazan bir tişört ile meclise gelen Sol Parti Milletvekili Cansın Köktürk Parlamento Başkanı Julia Klöckner tarafından uyarıldı. Klöckner’in uyarısını dikkate almayan Köktürk tişörtünü değiştirmedi.





SALONDAN ATILDI

Dışişleri Bakanı kürsüdeyken Parlamento Başkanı Julia Klöckner bu kez milletvekili Cansın Köktürk’e başkanlık mikrofonundan “Sayın Köktürk, oturumda üzerinde mesaj mahiyetinde yazı bulunan giysiler ile bulunamazsınız. Lütfen meclisi terk edin’’ şeklinde hitap ederek kendisinden salonu terk etmesini istedi.

Milletvekili de bunun üzerine yerinden kalkarak salondan ayrılmaya yöneldi ve salonu terk ederken yapılan sataşmalara elini kaldırıp parmağını sallayarak cevap vermek durumunda kaldı.

Meclis kürsüsü ile Türk milletvekili arasında karşılıklı atışma yaşanırken, salonda milletvekilleri arasında meydana gelen gerilime dinleyici localarındaki Alman izleyicilerin de katıldığı görüldü. Cansın Köktürk’ün parlamento oturumundan atılmasına rıza göstermeyen vicdan sahibi Almanlar da Parlamento Başkanı Klöckner’e tribünlerinden tepki gösterdiler.





POLİS DEVREYE GİRDİ

Alman izleyicilerden bazıları Cansın Köktürk’e destek çıkarak “Özgür Filistin’’ diye bağırdılar. Filistin’de İsrail’in bir soykırım uyguladığını bağırarak tepki gösteren izleyicilere karşı Parlamento Başkanı Klöckner anons yaparak “Sizin dinleyici olarak meclis oturumuna müdahil olma hakkınız yok’’ diyerek seyircilerin de parlamento oturumunu terk etmesi çağrısında bulundu.

Klöckner’in daveti üzerine izleyici localarına giren güvenlik görevlilerinin tepki gösteren iki Alman vatandaşını güç kullanarak, sürükleyerek parlamento tribünlerinden uzaklaştırdığı görüldü.





İLK KEZ YAŞANDI

Almanya’da bir milletvekili ilk kez giydiği elbise nedeni ile oturumdan uzaklaştırılma cezası aldı. En son 8 yıl önce, 2017 yılında aşırı sağcı Alternatif für Deutschland (AfD) partisinden bazı milletvekilleri, meclis oturumlarında provokatif davranışlar sergiledikleri için uyarı almış veya geçici olarak oturumdan çıkarılmıştı.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) tarihinde, başka ülkelerin sembollerini içeren kıyafetler giyilmesi ya da gösterilmesi nadir bir durum: Bugüne kadar genellikle Avrupa Birliği bayrağı dışında tişört giyen milletvekiline pek rastlanmadı. Bundestag’ın iç tüzüğü, meclis içinde siyasi mesaj içeren kıyafetler, semboller veya pankartların kullanımını yasaklıyor.

Cansın Köktürk’ün 2025’te “Filistin” yazılı tişört nedeniyle meclisten çıkarılması, bu kuralın ilk örneği olarak tarihe geçmiş bulunuyor.

Cansın Köktürk, 13 Haziran 1993’te Almanya’nın Hattingen şehrinde, Türk kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu.





KÖKTÜRK KİMDİR?

Almanca ve Türkçe konuşan bir öğrenci olarak Bochum’da büyüdü. Babası inşaat mühendisi. Liseyi bitirdikten sonra Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler okudu. Meslek hayatına sosyal hizmet uzmanı olarak başladı. Bochum’da mülteci barınma yurdu yöneticiliği yaptı, ardından yoksul ailelerle çalışan gezici aile ve gençlik yardımında ve okul sosyal hizmetlerinde görev aldı. 2021’de Bochum’un şehir merkezinde mahalle yöneticisi olarak atandı. Ayrıca Bochum Tıbbi Mülteci Yardımı adlı bir yardım kuruluşunun kurucusu ve başkanı. Köktürk, "Sosyal Olmayan Devlet Almanya" adlı Almanca kitabın yazarı. 2025 seçimlerinde Sol Parti üyesi olarak parlamentoya seçildi.



