Avrupa orduları savaşa hazır değil

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı ve ABD’nin Grönland talebi, Avrupa’da güvenlik algısını kökten değiştirdi ve kıtadaki devletleri askeri açıdan ciddi bir yeniden yapılanma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktı. NATO’nun NATO Defence Planning Process (NDPP) çerçevesinde belirlediği kuvvet hedeflerine göre Avrupa kıtasının 5 büyük ordusunun ciddi eksikleri olduğu gün yüzüne çıktı. Avrupa orduları ciddi envanter açıkları, yetersiz personel sayısı, zayıf hava savunma sistemleri ve donanma eksiklikleriyle yüzleşiyor; büyük savaş durumlarına hazırlık seviyeleri tartışmalı durumda. Almanya ve Fransa modernizasyon ve bütçe sorunlarıyla mücadele ederken; İtalya ve Polonya personel ve katmanlı hava savunma eksikleriyle karşı karşıya. Almanya, Avrupa’nın geleneksel olarak en büyük konvansiyonel ordusuna sahip olma hedefini resmen ortaya koydu, ancak mevcut durumda bir dizi yapısal eksiklikle karşı karşıya. Almanya’nı savaş uçağı aviyonik filosu için düşük sayılar, NATO’nun gelecekteki taarruz ve hava üstünlüğü görevleri için ideal seviyenin çok altında.