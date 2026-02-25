Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa orduları savaşa hazır değil

Avrupa orduları savaşa hazır değil

Muhammed Vefa Yürekli
04:0025/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı ve ABD’nin Grönland talebi, Avrupa’da güvenlik algısını kökten değiştirdi ve kıtadaki devletleri askeri açıdan ciddi bir yeniden yapılanma ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktı. NATO’nun NATO Defence Planning Process (NDPP) çerçevesinde belirlediği kuvvet hedeflerine göre Avrupa kıtasının 5 büyük ordusunun ciddi eksikleri olduğu gün yüzüne çıktı. Avrupa orduları ciddi envanter açıkları, yetersiz personel sayısı, zayıf hava savunma sistemleri ve donanma eksiklikleriyle yüzleşiyor; büyük savaş durumlarına hazırlık seviyeleri tartışmalı durumda. Almanya ve Fransa modernizasyon ve bütçe sorunlarıyla mücadele ederken; İtalya ve Polonya personel ve katmanlı hava savunma eksikleriyle karşı karşıya. Almanya, Avrupa’nın geleneksel olarak en büyük konvansiyonel ordusuna sahip olma hedefini resmen ortaya koydu, ancak mevcut durumda bir dizi yapısal eksiklikle karşı karşıya. Almanya’nı savaş uçağı aviyonik filosu için düşük sayılar, NATO’nun gelecekteki taarruz ve hava üstünlüğü görevleri için ideal seviyenin çok altında.


#Avrupa
#ordu
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yoksulluk sınırına devlet kalkanı: Artık hiçbir hanenin geliri belirlenen eşiğin altında kalmayacak!