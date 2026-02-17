Avrupa Komisyonu Shein hakkında soruşturma başlattı

Açıklamada, "AB Komisyonu, DSA kapsamında Shein hakkında bağımlılık yapıcı tasarımı, tavsiye sistemlerinde yeterli şeffaflık olmaması ve çocuk cinsel istismarı malzemeleri de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle resmi soruşturma başlattı." ifadesi kullanıldı.