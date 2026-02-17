Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa Komisyonu Shein hakkında soruşturma başlattı

Avrupa Komisyonu Shein hakkında soruşturma başlattı

15:2417/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Shein'e "bağımlılık yapıcı tasarım ve yasa dışı ürün" soruşturması.
Shein'e "bağımlılık yapıcı tasarım ve yasa dışı ürün" soruşturması.

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret şirketi Shein'e bağımlılık yapıcı tasarımı, çocukların cinsel istismarına neden olacak malzemeler de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan Shein platformuna yönelik Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu, DSA kapsamında Shein hakkında bağımlılık yapıcı tasarımı, tavsiye sistemlerinde yeterli şeffaflık olmaması ve çocuk cinsel istismarı malzemeleri de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle resmi soruşturma başlattı." ifadesi kullanıldı.

AB kuralları uyarınca Shein'in tavsiye sistemlerinde kullanılan ana parametreleri açıklaması gerektiği anımsatılan açıklamada, platformun kullanıcılara her tavsiye sistemi için profil oluşturmaya dayanmayan, kolay erişilebilir seçenek sunmak zorunda olduğu belirtildi.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketlerin ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor.

Avrupa Birliği, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.



#AB
#e-ticaret
#Shein
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi için hesaplama! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emeklilerine ödeme tarihleri...