Alman devi Volskwagen'den kemer sıkma hamlesi: Tüm markalarda yüzde 20 tasarruf yapılacak

Volkswagen, küresel baskıların arttığı bir dönemde kapsamlı bir tasarruf planı yapıyor. Plana göre tüm markalarda 2028 yılı sonuna kadar maliyetler yüzde 20 azaltılacak. Manager Magazin'in haberine göre Volkswagen CEO'su Oliver Blume ile finans direktörü Arno Antlitz, ocak ayı ortasında Berlin'de düzenlenen kapalı toplantıda üst düzey yöneticilere geniş kapsamlı bir maliyet azaltma programı sundu. Toplantının ana gündem maddesinin grubun karlılığını yeniden sürdürülebilir seviyelere taşımak olduğu bildirildi.

ÇİN, ABD TARİFELERİ VE SERT REKABET BASKISI

Planın arkasındaki temel nedenler arasında Çin pazarındaki zayıf talep, ABD'de uygulanan tarifeler ve küresel ölçekte artan rekabet gösteriliyor. Özellikle Çin'deki durgunluk Volkswagen'in satış ve karlılık performansı üzerinde ciddi baskı oluştururken, elektrikli araç pazarındaki agresif fiyat rekabeti de marjları daraltıyor.

FABRİKA KAPATMALARI DA MASADA

Tasarrufun hangi kalemlerden sağlanacağı ve markalar arasında nasıl bir iş birliği modeli kurulacağı henüz netleşmiş değil. Ancak maliyet azaltma kapsamında fabrika kapatmalarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Volkswagen'in atacağı adımların hem Avrupa'daki üretim yapısını hem de istihdam politikasını doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.







