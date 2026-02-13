Yeni Şafak
Türkiye'de de satışa başlamıştı: Kargo devi UPS Temu'nun Avrupa iştirakiyle davalık oldu

18:5913/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak
UPS, Temu'nun Avrupa iştiraki Whaleco şirketine 37 milyon avroluk dava açtı.
UPS, Temu'nun Avrupa iştiraki Whaleco şirketine 37 milyon avroluk dava açtı.

Lojistik devi United Parcel Service’in (UPS) İrlanda operasyonu, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’nun Avrupa’daki iştiraki Whaleco’ya karşı 37 milyon avroluk dava açtı. Gerekçe olarak, teslimat hizmetlerine ilişkin faturaların ödenmemesi gösterildi. Whaleco, süreci arabulucu aracılığıyla yürütmeyi teklif etti. Gümrük mevzuatı sonrası gönderimleri durduran Temu, Whaleco üzerinden Türkiye’de yeniden satışa başladı.

İrlanda Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın 9 Şubat'ta açıldığını ve yargıcın davayı mahkemenin ticari davalar listesine aldığını AA muhabirine teyit etti. Dava, tekrar görüşülmek üzere 11 Mayıs için listelendi.

Irish Times'ın haberine göre de Temu'nun iştiraki Whaleco Teknoloji LTD şirketi, UPS'e sunulan hizmet için ya hiç ödeme yapmadı ya da ödemelerde sürekli aksaklığa yol açtı.

İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne taşındı

Whaleco'nun 13 Ocak itibarıyla UPS'e borcu 37 milyon avroya yükselirken, UPS konuyu İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

Yargıcın davanın arabuluculuğa uygun olduğunu dile getirdiği aktarılan habere göre, Whaleco şirketi de arabulucuya başvurma teklifinde bulundu.

Arabuluculuk sürecinde mayısa kadar ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

İrlanda Dublin'de kayıtlı Whaleco, Çinli perakende alışveriş sitesi Temu için global bir çevrim içi pazaryeri işletiyor.

Aynı isimle Türkiye'de de faaliyete başlıyorlar

Gümrük mevzuatı sonrası gönderimleri durduran Temu, aynı şirket üzerinden Türkiye’de yeniden satışa başladığını duyurmuştu.




