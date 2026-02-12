Temu Türkiye’ye geri döndü! Yeni sepet tutarı şartı dikkat çekti: Bu rakamın altında kalan siparişler işleme alınmayacak

Temu, gümrük düzenlemeleri sonrası Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başladı. Uygulamada alışveriş için asgari sepet tutarı dikkat çekti. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmayacak.
Türkiye'de kaldırılan basitleştirilmiş gümrük uygulamasının ardından gönderilerini durduran Temu, WhaleCo adıyla kurduğu şirket ile resmi ithalatçı olarak yeniden faaliyete geçti.
Böylece vergiler alışveriş sırasında ödenecek ve gümrük işlemleri şirket tarafından yürütülerek siparişler doğrudan adrese teslim edilecek. Sepet alt limiti ise 580 TL oldu
Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir yapılanmaya gitti.
6 Şubat 2026 itibarıyla 30 Euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılması sonrası gönderilerini durduran Temu, WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı.
Yeni modelde vergiler alışveriş esnasında tahsil ediliyor ve ürünler, kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim ediliyor.
Yeni uygulamada asgari sepet tutarı şartı bulunuyor. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor.