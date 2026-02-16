Getir’de 700 milyon dolarlık dava: Kurucular ile dev fon mahkemelik oldu

Gıda teslimat şirketi Getir’in kurucuları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Abu Dabi merkezli egemen varlık fonu Mubadala Investment Company’ye karşı en az 700 milyon dolarlık dava açtı. Dava, şirketin yeniden yapılandırma sürecinde varlık devrine ilişkin anlaşmanın ihlal edildiği iddiasına dayanıyor.

İngiliz Financial Times’ın haberine göre kurucular, yeniden yapılandırma kapsamında kendilerine devredilmesi taahhüt edilen varlıkların aktarılmadığını öne sürüyor.

LONDRA YÜKSEK MAHKEMESİ’NE BAŞVURU

Londra Yüksek Mahkemesi’ne cuma günü sunulan dava dilekçesinde, Salur ve Borançılı 2024 yılında varılan anlaşmanın ihlal edildiğini ve bu nedenle “ciddi zarara uğradıklarını” savundu. Dava kapsamında, aralarında Getir Finans’ın da yer aldığı çeşitli varlıkların devredilmediği iddia edildi.

UBER SATIŞI SONRASI GÜNDEME GELDİ

Dava süreci, Mubadala’nın geçen hafta Getir’in Türkiye’deki yemek ve market teslimat faaliyetlerini Uber’e 335 milyon dolar karşılığında satacağını duyurmasının ardından gündeme geldi.

2015 yılında Türkiye’de kurulan Getir, Kovid-19 pandemisi döneminde hızlı teslimat sektöründe öne çıkan şirketlerden biri oldu. Şirketin piyasa değeri 2022 yılında yaklaşık 12 milyar dolara kadar yükselirken, artan faiz oranları ve teknoloji hisselerindeki gerileme sonrası yatırımcı ilgisi zayıfladı.

Haziran 2024’te Getir, Mubadala liderliğinde 250 milyon dolarlık nakit enjeksiyonu ve fonun Türkiye’deki market operasyonlarında çoğunluk hissesi almasını içeren bir yeniden yapılandırma anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Plan kapsamında, New York merkezli FreshDirect dahil kalan varlıkların ayrı bir yapıda toplanması ve bu yeni yapının kontrolünün kurucularda olması öngörülüyordu.

"ŞİRKETLER DEVREDİLMEDİ” İDDİASI

Salur ve Borançılı, dava dilekçesinde yalnızca en kârsız varlıklar olan FreshDirect ve çevrim içi alışveriş platformu n11’in kendilerine devredildiğini iddia etti. Kurucular, geçen yıl 510 milyon dolar değer biçilen Getir Finans gibi önemli varlıkların hâlâ aktarılmadığını ve Mubadala’ya bağlı bazı şirketlerin anlaşmayı ihlal etmek üzere birlikte hareket ettiğini öne sürdü.

Kurucuların avukatları dilekçede, “Kurucuların kontrolüne geçirilmesi gereken varlıklar, en kârsız ve yükümlülükleri ağır iki şirket dışında devredilmemiştir” ifadelerine yer verdi.

Dilekçede ayrıca, Mubadala’nın Aralık 2024’te sunduğu yeni teklifin, taraflar arasında daha önce varılan anlaşmadan “önemli ölçüde saptığı” ve kurucular açısından “son derece dezavantajlı” şartlar içerdiği belirtildi.

Mubadala konuya ilişkin yorum yapmadı ve henüz mahkemeye savunma sunmadı.

Bir dönem Tottenham Hotspur ile sponsorluk anlaşması bulunan ve Premier Lig kulübünün antrenman ekipmanlarında logosu yer alan Getir, geçmişte ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da faaliyet göstermiş, ilerleyen süreçte bu pazarlardaki operasyonlarını küçültmüştü.







