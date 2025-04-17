Avrupa'da 'evsizlik' sorunu büyüyor: Brüksel'de son 4 yılda 2'ye katlandı

Belçika'da evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki Bruss'help, evsizlerin sayısının 9 bin 777'ye yükseldiğini ve bu kişilerden 992'sinin sokakta uyuduğunu duyurdu.

Bruss'help'ten yayımlanan yeni raporda, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'de 6 Kasım 2024 gecesi itibarıyla 9 bin 777 evsizin bulunduğu belirtildi.

Raporda, bu kişilerden 992'sinin sokakta uyuduğu, bu rakamın 2022'ye göre yüzde 24,5'lik bir artışa tekabül ettiği aktarıldı.

Yaklaşık 4 bin kişininse sivil toplum kuruluşları (STK) ya da belediyeler tarafından sağlanan geçici acil durum barınaklarında veya metruk binalarda kaldığına işaret edilen raporda, sayımın iki yılda bir yapıldığı ve 2008'de yapılan ilk sayımda 1724 evsizin kaydedildiği anımsatıldı.

Raporda, "sorunun ölçeğinin tüm bireysel girişimleri aştığı" vurgulanarak, "Rakamlar, politika yapıcıların daha etkili, yapısal ve insani kamu politikası önlemleri geliştirmeleri için bir araç görevi görmeli" ifadesi kullanıldı.

Son 4 yılda 2'ye katlandı

Bruss'help yetkilisi Eva Salman, daha önce yaptığı açıklamada, evsiz sayısının 2020 sayımında 5 bin 131 olarak belirlendiğini söylemişti. Son 4 yılda sayının 2'ye katlanması dikkati çekti.

Brüksel'deki evsizlerin çoğunu ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapmış, yıllardır oturum ve çalışma izni olmaksızın yaşayan ve "kağıtsız" (sans papier) olarak adlandırılan kişiler oluşturuyor.

Öte yandan, Belçika, kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek, sığınma başvurusu yapan kişilere barınacak yer göstermiyor, onları sokaklara terk ediyor.

Belçika devleti, Brüksel mahkemelerinde kazanılan binlerce dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) çıkardığı çok sayıda ihtiyati tedbir kararına rağmen krizin çözümü için adım atmıyor.



