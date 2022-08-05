Avrupa'da su krizi büyüyor: Fransa'da vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı
Avrupa'da Rusya'nın uyguladığı gaz yaptırımı kararı sonrası kuraklığın da etkisiyle su krizi büyüdü. Sıcak su kullanımına sınır getiren Almanya'nın ardından Fransa'dan da tasarruf adımı geldi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, vatandaşlara su kullanımı konusunda tasarruf çağrısı yaptı.
Enerji kriziyle boğuşan Avrupa'dan peş peşe tasarruf haberleri geliyor. Rusya'nın Almanya’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında akış miktarını kapasitenin yüzde 40’ından 20’sine düşürme kararı sonrası ülkede sıcak su kesintileri yaşanmaya başlamıştı.
KURAKLIK BAŞ GÖSTERDİ
Almanya'nın ardından Fransa'da da su krizi baş gösterdi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede yaşanan kuraklığın da etkisiyle su kullanımı konusunda tasarruf çağrısı yaptı.
Bakanlıklar arası kriz biriminin aktif hale getirildiğini duyuran Borne, sağlıklı içme suyu kullanımını garanti altına almak için kısıtlayıcı önlemlerin devam edeceğini söyledi.