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Avusturya’da mobbing katliamı: Silahlı saldırgan okulda yaylım ateşi açtı

Avusturya’da mobbing katliamı: Silahlı saldırgan okulda yaylım ateşi açtı

04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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Arşiv.

Avusturya'nın Graz şehrindeki bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz şehrindeki Dreierschützengasse'de bulunan okulda silahlı saldırı düzenlendiğini, 11 kişinin öldüğünü ve en az 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, şehirdeki bir liseye düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil 11 kişinin öldüğünü açıkladı. Kahr, ölen kişilerin 9 öğrenci, bir yetişkin ve saldırgan olduğunu kaydetti. Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.

SALDIRGAN ESKİ ÖĞRENCİ

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 10 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü. Haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtıktan sonra intihar ettiği kaydedildi. Avusturya basını saldırganın 21 yaşında okulun eski bir öğrencisi olduğunu yazarken zanlının kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



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