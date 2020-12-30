Azerbaycan zaferinin ardından İngiltere gözünü İHA'lara dikti: Türkiye İHA'larla bölgesel dengeleri değiştirdi

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer ve Türk İHA'larının başarısı tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından daha ucuz ve etkili İHA üretimiyle ilgilenmeye başladı.

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YENİ BİR PROGRAM BAŞLATACAK

İngiltere ordusunun Karabağ zaferinden çıkardığı dersler üzerine yeni bir silahlı İHA programı başlatması bekleniyor.

İHA'LARLA ÜSTÜNLÜK SAĞLANDI

Guardian'da yer alan habere göre İngiliz savunma yetkilileri Azerbaycan'ın 6 hafta süren çatışmalarda Ermenistan ordusuna karşı İHA'larla sağlanan üstünlüğün önemli olduğuna inanıyor.

Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce yaptığı açıklamada Türk TB 2 İHA'larının diğer ülkelere "nasıl önderlik" ettiğini anlatmıştı.

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BÖLGESEL DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin iç ve dış askeri mücadelelerde İHA'ları yoğun bir şekilde kullandığı belirtilen yazıda Türkiye'nin TB2 İHA'ları ile bölgedeki askeri dengeleri değiştirdiği ifade edildi.

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