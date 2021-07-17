​Bakü’den KKTC adımı: Artık tek millet üç devlet

Pakistanlı bir heyeti hafta başında ağırlayan KKTC’yi tanımaya yönelik bir adım da Azerbaycan’dan geldi. Ankara’da önceki gün bir araya gelen Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs heyetleri 3’lü bir görüşme gerçekleştirerek ilişkileri ele aldı. Ankara’da TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığında gerçekleşen 3’lü zirve sonrası Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyet KKTC’ye gitti. Heyet dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüştü. Azerbaycan’ın Kıbrıs Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenecek törene de katılacağı belirtiliyor. Görüşmelerde yer alan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Artık tek millet 3 devlet var diyebiliriz. Bu görüşmeden sonra 3 devlet tek millet gerçekliğinin bir kez daha dünyaya ilan edileceğini görmekten memnun olduk” dedi. Hasipoğlu, devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması adına önemli bir adım atmış olduklarının altını çizdi.

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ZİYARET ÇOK ANLAMLI

Azerbaycan’ın Pakistan’dan önce girişimlerde bulunduğu ifade edilirken Hasipoğlu, “Ortaya koymuş olduğumuz iki devletli çözüm kapsamında bu ziyaretin çok anlamlı olduğunu belirtmek isterim. İki Meclis heyetinin KKTC’de resmî görüşme yapmaları dünyaya verilen çok önemli bir mesaj olduğu kadar Kıbrıs politikamız için önemli bir adım” diye konuştu.

TÜRK DEVLETLERİ BİRLİK OLMALI

Ankara’daki görüşme sonrası açıklama yapan Samad Seyidov da, “Hem 15 Temmuz hem Azerbaycan, TBMM, KKTC Dışişleri Komisyonlarının üçlü toplantısı hem de bizim 19 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar KKTC’de olmamız, Türk dünyasının gücünün ve birliğinin dünyaya gösterilmesi meselesini de içinde ihtiva ediyor” ifadelerini kullanmıştı.