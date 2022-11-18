​Banksy’den Ukrayna çıkarması.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy’nin Ukrayna’da olduğu teyit edildikten sonra ünlü grafiticinin savaşın yaralarını sarmaya çalışan Hostomel ve Gorenka kasabalarında iki yeni eseri daha ortaya çıktı. Grafitilerden birinde parlak kırmızı bir yangın söndürücü taşıyan, sabahlık ve gaz maskesi giyen bir kadını tasvir ediliyor. Kadının yüzü Hostomel kasabasındaki bembeyaz bir binanın patlamış penceresinden yükselen ateş izlerine doğru eğilmiş durumda. İkinci eser ise Gorenka’da banyo yaparken sırtını ovuşturan sakallı bir adamı gösteriyor. Dışı paramparça olmuş bir binanın iç duvarına resmedilen karakter, bitişiğinde bulunan yoldan geçenleri inceliyormuş gibi görünüyor.

GEÇEN HAFTA DA BORODYANKA’DAYDI

Geçen hafta sanatçının 11.1 milyon takipçili Instagram hesabında yayınlanan görüntülerde, bir kadın jimnastikçi, Rus bombardımanıyla tamamen yerle bir olmuş bir apartmanın dibindeki molozların üzerinde elleri üzerinde dengede dururken görülüyor. Diğer duvar resmi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzeyen bir adamın küçük bir çocukla judo maçı sırasında ters çevrildiğini tasvir ediyordu. Borodyanka, işgalin başlangıcında Rusya’nın bombardımanından en çok etkilenen kasabalardan biriydi.

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