BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor

Türkiye'ye yönelik algı çalışmalarıyla sık sık gündem olan İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe, önceki gün İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik bir haber servis etmişti.

TÜRKİYE'Yİ KENDİLERİ EKLEDİLER

BBC bu haberini, bir başka İngiliz medya kuruluşu Daily Mail gazetesine dayandırmıştı. Daily Mail gazetesi ise bu iddiasını İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin makalesine dayandırıyordu.

Daily Mail'in ilgili haberi.

Ancak İngiliz bakanın söz konusu makalesinde ne Türkiye'nin ne de Pakistan'ın adı geçiyor. İlgili makale ve haberler incelendiğinde Türkiye'nin isminin haberlere BBC Türkçe ve Daily Mail tarafından eklendiği görülüyor.

Görsel: @metesohtaoglu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan bu iddiaları kesin bir şekilde yalanladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

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