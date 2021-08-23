Dünya BBCden mülteci merkezi yalanı Türkiyenin adı bile geçmiyor
AVRUPA

BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor

BBC Türkçe, Daily Mail gazetesini kaynak göstererek, İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik haber servis etmişti. İngiliz medya kuruluşları, bu iddialarını İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ye dayandırsa da, İngiliz bakanın makalesinde Türkiye'nin adı dahi geçmiyor. İki kuruluş da Türkiye'nin adını haberlerine ekleyerek algı çalışması gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BBCden ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiyenin adı bile geçmiyor
BBC

Türkiye'ye yönelik algı çalışmalarıyla sık sık gündem olan İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe, önceki gün İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik bir haber servis etmişti.

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BBC bu haberini, bir başka İngiliz medya kuruluşu Daily Mail gazetesine dayandırmıştı. Daily Mail gazetesi ise bu iddiasını İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin makalesine dayandırıyordu.

Daily Mail'in ilgili haberi.
Daily Mail'in ilgili haberi.

Ancak İngiliz bakanın söz konusu makalesinde ne Türkiye'nin ne de Pakistan'ın adı geçiyor. İlgili makale ve haberler incelendiğinde Türkiye'nin isminin haberlere BBC Türkçe ve Daily Mail tarafından eklendiği görülüyor.

Görsel: @metesohtaoglu
Görsel: @metesohtaoglu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İngiliz basınında yer alan bu iddiaları kesin bir şekilde yalanladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Afgan mülteciler için iltica başvuru merkezi kurulacağı iddialarını yalanladı
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Dışişleri Bakanlığı Afgan mülteciler için iltica başvuru merkezi kurulacağı iddialarını yalanladı
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