Dünya Bir haftada 11 Filistinli katledildi İşgalci İsrailden yargısız infaz
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Bir haftada 11 Filistinli katledildi: İşgalci İsrail'den yargısız infaz

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinli Mücahid Mahmud Hâmid’i (32) vurarak öldürdü. Hâmid, bir hafta içinde katledilen on birinci Filistinli oldu. Son cinayetler, İsrail tarihinin en sağcı hükümetinin kurulmasının arifesinde gerçekleşti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Bir haftada 11 Filistinli katledildi: İşgalci İsrailden yargısız infaz
İşgalciden Filistinlilere yargısız infaz.

İsrail güçleri Batı Şeria’daki Silvad Kasabası yakınlarında 32 yaşındaki Filistinli bir adamı vurarak öldürdü. Katledilen Mücahid Mahmud Hâmid, bir hafta içinde öldürülen 11. Filistinli oldu. Hâmid’in Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki “askeri noktaya aracından ateş açtığı” gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Pazartesi günü ise Omar Manaa isimli bir Filistinli İsrail güçlerince öldürülmüştü. Manaa cinayetinin bir İsrail baskını sırasında meydana geldiği ve baskında 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu bu yıl işgal altındaki Batı Şeria’da 140’tan fazla Filistinliyi öldürdü. Son cinayetler, İsrail tarihinin en sağcı hükümetinin kurulmasının arifesinde gerçekleşti. İsrail ordusu, yıl boyunca işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı beldelerine baskın ve gözaltıları artırdı. İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik ve gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria’nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde, Filistinli silahlı gruplar ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor. Birleşmiş Milletler’in açıkladığı rakamlara göre, BM’nin bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005’ten bu yana 2022, Batı Şeria için en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

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