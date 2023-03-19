Bir kaza tüm suçları ortalığa döktü

15 Mart’ta Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta Çemanke kasabasına bağlı Berkiyat köyü yakınlarında gece düşen Fransa yapımı Eurocopter AS350 tipi helikopterle ilgili soru işaretleri hâlâ giderilemedi. Ülke bayrağı ve kuyruk tescili olmayan, ancak seri numarası belli olan helikopteri üreten Fransa, helikopterin mülkiyeti konusunda bilgi paylaşmadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruları “Yorumumuz yok” diyerek geçiştirdi.

KOALİSYON BİLGİ VERMEDİ

Helikopterin düştüğü Kuzey Irak ile Suriye’nin kuzeyinde hava sahasını kontrol eden ABD öncülüğündeki sözde DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu, olayın üstünü örttü. Resmi ortağı olan Türkiye ile bilgi paylaşmaya yanaşmayan koalisyon, helikopterin kime ait olduğu, nereden kalktığı, hangi rotayı izlediği, kalkış iznini kimin verdiği, daha önce kaç uçuş gerçekleştirdiği, pilotların kim olduğu ve uçuş lisansını kimden aldığı konusundaki sorulara cevap vermiyor.

ABD 3 MAYMUNU OYNUYOR

Konuyla ilgili tek resmi açıklamayı yapan Koalisyon Sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston da soruları geçiştirerek helikopterin koalisyona ait olmadığını iddia etti. ABD’li Livingston, “ABD’nin bölgede kapsamlı bir radar kabiliyeti var. Söz konusu helikopter nereden nereye gidiyordu?” sorusuna “Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu ve açık kaynaklarda yazılanların dışında elimizde ek veri yok” cevabını verdi.

Terör örgütü PKK’nın açıklamasına rağmen düştüğü iddia edilen ikinci helikopterle ilgili de muamma sürüyor. Gelişmiş radar sistemleriyle bölgede kuş bile uçurtmayan ABD, bu konuda da açıklama yapmaktan kaçındı.

TERÖRİSTLER İÇİN TAZİYE

Helikopterlerle ilgili Türkiye’ye bilgi vermekten kaçınan ABD öncülüğündeki koalisyon, ölen teröristler için taziye mesajı yayınladı. Koalisyonun resmi Twitter hesabından terörist başı Mazlum Kobani’nin “IŞİD’e yönelik ortak eylem programı kapsamında Kürdistan Bölgesi’ne gitmekte olan birlik komutanı Şervan Kobani’nin de aralarında bulunduğu 9 savaşçımız şehit düştü...” yazılı mesajı retweet edilerek şu ifadeler kullanıldı: “Kısa bir süre önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Müşterek Görev Gücümüzde yer alan SDG kahramanlarının yakınlarına içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Suriye’de güvenlik ve istikrarı korumaya devam ederken, ülkeleri için yaptıkları fedakarlık ve bağlılıkları unutmayacağız.”

Sivil ama CIA’ya ait

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, düşen helikopterlerle ilgili ABD’yi işaret etti. Helikopterin düştüğü bölgenin hava sahasının ABD tarafından kontrol edildiğini vurgulayan Karataş, “Bölgede ABD ve CIA’dan habersiz herhangi bir hava vasıtası ne tescil alabilir ne de uçabilir” dedi. ABD’ye ait Harir Üssü’nün helikopterin düştüğü bölgeye çok yakın olduğunu dile getiren Karataş, “Burası ABD Özel Kuvvetler’in üssü. ABD burada PKK’ya eğitim verdi. Irak işgali başladığında hava indirme tümeni de buraya indirilmişti” diye konuştu.

TESCİL NUMARASINDAN BULUNABİLİR

Karataş şunları kaydetti: “Bu helikopter bir şekilde bir kaynaktan alınmış ve terör örgütünün kullanımına sunulmuş. Helikopteri de, pilotu da kiralayabilirsiniz. Artık bu serbest piyasada var. Helikopterin tescil numarasının hangi hava yolu veya şirkete ait olduğu tespit edilirse, bunun nereden kiralanmış olduğu belli olur. Ancak CIA bu tür operasyonlarını gizlemek için paravan şirketler kullanır. Sivil bir şirket olarak görürsünüz kiralama yapılan yeri, ama CIA’ya aittir bu şirket. Çünkü CIA’nın işlettiği sivil havacılık şirketleri var. PKK’ya silah, mühimmat taşıyan uçakların hepsi sivil tescilli kargo uçakları ama CIA’ya ait. Bölgede ABD ve CIA’dan habersiz herhangi bir hava vasıtası ne tescil alabilir ne de uçabilir.”

TÜRKİYE KORKUSUNDAN GECE UÇTULAR

“İçindekiler de ABD Özel Kuvvetleri tarafından yetiştirilmiş PKK’nın sözde Özel Kuvvet elemanı teröristler. Herkesi helikoptere bindirmezler, bunların hepsi PKK’nın sözde üst düzey ismidir. O coğrafyada akşam ve gece saatlerinde o helikopterle bir yerden bir yere gidiyorlarsa, demek ki gizlilik var. Elemanlarını gizleyerek sevk ediyorlardır. Gündüz Türkiye tarafından izlenmesini önlemek, bilgi sızmasını engellemek için de yapılmış bir gece uçuşudur.”

Pilot Şervan Kobani mi?

Helikopter kazası ABD, Fransa ve Talabani yönetimindeki KYB’nin PKK’yla ilişkilerini ortaya döktü. Helikopterlerin mülkiyeti ile ilgili çeşitli iddialar geldi. Yerel kaynaklar, ABD’nin Irak’tan çekilirken Süleymaniye’yi kontrol eden Talabani güçlerine 9 helikopter bıraktığını belirtiyor. Bu helikopterlerden 2’sinin ABD’nin girişimleriyle PKK’ya tahsis edildiği, terör örgütünün helikopterlerle defalarca uçuş yaptığı iddia ediliyor. Kazada öldüğü açıklanan “Şervan Kobani” kod adlı terörist Abdo Mustafa Abdi’nin helikopterin pilotu olduğu dile getirildi. Şervan Kobani’nin pilotluk eğitimini ABD’li askerlerden aldığı ve örgütün sözde “Kara Havacılık Komutanı” olduğu ifade edildi. YPG için “Suriye ile sınırlı, PKK’yla ilgisi yok” diyen ABD, Irak’taki kazayla yine suçüstü yakalandı.







