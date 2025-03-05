CNN International Salda Gölü'nü kaleme aldı: Mars'a benzeyen tek yer

CNN International'ın haberinden öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Türkiye’nin güneybatısında yer alan Salda Gölü, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, bilim dünyası açısından da taşıdığı önemle dikkat çekiyor.

Bilim adamlarına göre, Salda Gölü, Dünya üzerinde Mars’taki Jezero Krateri’ne benzer özellikler taşıyan tek yer.





Dünyanın en önemli jeolojik alanlarından biri

Uluslararası Jeomiras Komisyonu, 2024 yılında Salda Gölü’nü dünyanın en önemli 100 jeolojik alanı listesine ekledi. Bu karar, gölün bilimsel değerinin uluslararası düzeyde tescillenmesini sağladı.





Benzersiz ekosistem

Salda Gölü, 301 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ikisi göl havzasına özgü endemik türler. Ayrıca, üç endemik balık türü ve 30’dan fazla su kuşu türü gölde yaşamını sürdürüyor. Yaban domuzları ve tilkiler gibi daha yaygın hayvanlar da bölgede sıkça görülüyor.





Mars ile benzerlik taşıyor

Bilim adamları, Salda Gölü’nün Mars’taki Jezero Krateri’ne benzer koşullara sahip olduğunu belirtiyor. Purdue Üniversitesi’nden gezegen bilimci Profesör Briony Horgan, 2019 yılında NASA’nın Perseverance keşif aracı ekibiyle birlikte gölde araştırmalar yaptı.





Horgan, “Burası gerçekten eşsiz bir yer. Adeta Mars’taki eski bir gölün kıyısında duruyormuş gibi hissettim” ifadelerini kullandı. Gezegen araştırmalarında, Dünya üzerindeki benzer coğrafi yapılar “gezegen analoğu” olarak adlandırılıyor.





Mars’ın yüksek demir ve magnezyum içeriği nedeniyle, böyle bir analogu Dünya’da bulmak oldukça zor. Ancak uzmanlara göre, Salda Gölü havzası, okyanus tabanında oluşmuş bir jeolojik yapıya sahip ve bu da gölü Mars ile kıyaslanabilir hale getiriyor.





Dünya’nın geçmişine ışık tutuyor

Salda Gölü, yalnızca Mars’ın keşfi için değil, Dünya’nın geçmişini anlamak açısından da büyük önem taşıyor.





İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Jeoloji Mühendisliği Profesörü Nurgül Balcı’ya göre, gölde bulunan mikroorganizmalar, en az 2 milyon yıllık mikrobiyal yapılar oluşturdu. Su seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan bu yapılar, gezegenimizin geçmişine dair önemli ipuçları barındırıyor.





Balcı, “Salda, 3,5 milyar yıl önce Dünya’da hayatın nasıl başladığını ve evrimleştiğini anlamamız için büyük bir bilgi kaynağı içeriyor,” dedi.





Doğa severler için dört mevsim bir cennet

Salda Gölü, doğa fotoğrafçıları ve yürüyüşçüler için Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından biri. Tur rehberi Hasan Gülday, “Salda’yı ziyaret etmek için en iyi dönem ilkbahar ve yaz başı. Bu mevsimde yeşil ağaçlar, bembeyaz kumsallar ve turkuaz suların uyumu en iyi şekilde ortaya çıkıyor” dedi.





Ancak gölü yılın her döneminde ziyaret etmek mümkün. Kış aylarında Salda Kayak Merkezi’ne giden yol, gölü panoramik olarak görebileceğiniz en iyi noktalardan biri olarak öne çıkıyor.





Salda Gölü ve çevresinde keşfedilecek yerler

Salda Gölü, Burdur il sınırlarında yer alıyor ve Denizli’ye oldukça yakın. Bölgede keşfedilecek birçok doğal ve tarihi alan bulunuyor. Tur rehberleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kibyra ve Sagalassos antik kentlerinin ziyaret edilmesini öneriyor.



