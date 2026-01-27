DEAŞ’lılar kayıt altına alınacak

Yeni Şafak
Nur Banu Aras
04:0027/01/2026, Salı
Suriye'de Şam hükümeti ile terör örgütü SDG/YPG arasında varılan 15 günlük ateşkesin dolmasına 12 gün kaldı.

Söz konusu süre içerisinde ABD'nin DEAŞ üyelerini Irak'a çıkarması için beklenirken, örgüt sahada ateşkes kurallarını ihlal ediyor.

ÖRGÜT YENİ BİR SALDIRIYI KALDIRAMAZ

Diplomatik kaynaklar, Şam yönetiminin örgüte verdiği sürenin örgüt açısından da kritik olduğuna dikkat çekti. Sahada kaybeden SDG/YPG’nin yeni bir saldırıyı daha kaldıramayacağını belirtiyor. Suriye yönetiminin bu süre zarfı içerisinde örgütün nabzını yoklayacağı ve 18 Ocak mutabakatına uymaları konusunda baskıcı olacağı öğrenildi.

FRANSA VE İNGİLTERE İSTEMİYOR

ABD'nin DEAŞ üyelerini Irak'a tahliyesinin ardından DEAŞ'lıların akıbeti de merak konusu oldu. Suriye'de bulunan DEAŞ üyelerinin hepsi ülkelerine gönderilmeyecek. Örgütün elinde bulunan hapishanelerde çoğunluğu Irak vatandaşlarından oluşan örgüt üyeleri arasında birçok Fransız ve İngiliz vatandaşı da bulunuyor. Iraklı örgüt üyelerinin tahliyesine başlanırken Fransa ve İngiltere güvenlik kaygısı nedeniyle DEAŞ'lı vatandaşlarının ülkesine dönmesini istemiyor.

ŞAM YÖNETİMİ KORUYACAK

DEAŞ hapishanelerinde kalanlar için öncelikle kimlik tespiti yapılacağı öğrenildi. Kimlik tespitinin ardından örgüt üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere gönderilerek yargılanması planlanıyor. İlk etapta Suriye'deki El Hol Kampı ve yakınlarındaki cezaevlerinin boşaltılması beklenmezken, bu hapishanelerin güvenliğinin de Suriye hükümeti tarafından korunması planlanıyor.




