Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Libyanın tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğandan yanıt
ORTADOĞU

Erdoğan'dan Libya açıklaması

Libya'nın tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

Libya Ulusal Ordusu'nun karasularındaki Türk gemilerini vuracağı yönündeki tehditle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu konuyla ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra da çok daha farklı şekilde tedbirimizi alırız' dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Libya'da Trablus'a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentini kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit etti.

Hafter'e bağlı güçler başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.

Mismari, Libya el-Manara medya platformunun sosyal hesabında yer alan açıklamasında, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki muhalif güç general Halife Hafter'in Türkiye ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Benim, kim tarafından böyle bir talimat verilmiş bu konuyla ilgili bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş böyle bir talimat, emir varsa şu anda ilgili bir çok arkadaşım burada. Biz onu da inceletiriz. Zaten bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra çok daha farklı bir şekilde bu tedbirleri de alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed Mismara kimdir?

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü "Beşayir" lakaplı Ahmed Buzeyd el-Mismari, Merc kentinde 1964'te dünyaya geldi. Libya'daki Berka kabilelerine bağlı el-Mesamir kabilesi mensubu Mismari, askeri alanda eğitim aldı.

Genelkurmay Başkanlığına bağlı Sınır Muhafızları, Petrol Tesisleri Sözcülüğünü yapan Mismari, Eylül 2014'te, Libya Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'nin kararıyla ordu Sözcülüğüne tayin edildi.

Son olarak Mismari, Hafter tarafından Haziran 2018'de kendi güçlerinin sözcüsü olarak tayin edildi.

Libyalı Hafter güçleri Türkiye'ye tehdit
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