Erdoğan'dan Libya açıklaması Libya'nın tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt Libya Ulusal Ordusu'nun karasularındaki Türk gemilerini vuracağı yönündeki tehditle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu konuyla ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra da çok daha farklı şekilde tedbirimizi alırız' dedi.

Haber Merkezi 29 Haziran 2019, 16:01 Son Güncelleme: 29 Haziran 2019, 16:16 AA