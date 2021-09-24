Dünya Esedin işadamları Mısıra kaçıyor
ORTADOĞU

Esed’in işadamları Mısır’a kaçıyor

Suriye’de Esed rejimi ekonomik çöküş yaşıyor. Son 10 yıldır Beşşar Esed’in yanında duran sanayiciler ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Onlarca fabrika ve küçük atölye çalışmalarını durdurdu.

Hatice Saka Yeni Şafak
Esed’in işadamları Mısır’a kaçıyor
Beşşar Esed

Suriye’de Esed rejimi ekonomik çöküş yaşıyor. Son 10 yıldır Beşşar Esed’in yanında duran sanayiciler ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Onlarca fabrika ve küçük atölye çalışmalarını durdurdu. İşadamları makine ve teçhizatlarını Mısır’a taşımak için görüşme halinde. Suriye’nin başkenti Şam’da yaşayan ekonomist Mervan el-Kuvadir, ülkedeki işadamlarının sık sık Mısır’a gittiğini ve göç için piyasayı yokladıklarını açıkladı. El-Kuvadir, Mısır’ın Suriyeli sanayiciler ve işadamlarına kolaylık ve güvence sunduğunun da altını çizdi.

EKONOMİ BÖYLE ÇÖKTÜ

  • Suriye Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Faris el-Şahabi, yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. El Vatan gazetesi yayın yönetmeni Waddah Abed Rabbo, Mısır’a göçün Suriye’nin sonu olacağını söyleyerek bundan rejimi sorumlu tuttu. Suriye Ekonomisi Çalışma Grubu Başkanı Usame el-Kadi, Suriye Lirası dışında işlem yapılmasını yasaklayan 2020 tarihli kararnameden sonra her şeyin kötüleştiğine dikkat çekti. Sanayicilerin hammadde ithal etmesini imkansız hale getiren kararnameyle ekonominin çöktüğü vurgulandı. Savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye ekonomisinin kaybının 530 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.
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