Esed’in işadamları Mısır’a kaçıyor

Suriye’de Esed rejimi ekonomik çöküş yaşıyor. Son 10 yıldır Beşşar Esed’in yanında duran sanayiciler ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Onlarca fabrika ve küçük atölye çalışmalarını durdurdu. İşadamları makine ve teçhizatlarını Mısır’a taşımak için görüşme halinde. Suriye’nin başkenti Şam’da yaşayan ekonomist Mervan el-Kuvadir, ülkedeki işadamlarının sık sık Mısır’a gittiğini ve göç için piyasayı yokladıklarını açıkladı. El-Kuvadir, Mısır’ın Suriyeli sanayiciler ve işadamlarına kolaylık ve güvence sunduğunun da altını çizdi.

EKONOMİ BÖYLE ÇÖKTÜ