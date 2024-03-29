Filistin Kızılayı: 47 gündür gözaltında olan 8 çalışanımızın akıbeti bilinmiyor

“İsrail işgal güçleri, 09/02/2024 tarihinde Al Amal Hastanesi'ne yapılan baskın sırasında gözaltına alınan Filistin Kızılay ekiplerinden 7 tutukluyu, işgal hapishanelerinde 47 gün geçirdikten sonra serbest bıraktı. Bunlar arasında Gazze'deki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Muhammed Ebu Musabeh de bulunuyor. Bu arada, işgalciler şu anda akıbetleri bilinmeyen 8 PRCS üyesini gözaltında tutmaya devam ediyor”