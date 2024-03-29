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Filistin Kızılayı: 47 gündür gözaltında olan 8 çalışanımızın akıbeti bilinmiyor

Filistin Kızılayı (PRCS), katil İsrail kuvvetleri tarafından 9 Şubat'ta gözaltına alınan 7 çalışanının 47 gün sonra serbest bırakıldığını 8 üyenin ise hala gözaltında olduğunu açıkladı. PRCS dün yaptığı açıklamada, "işgalciler şu anda akıbetleri bilinmeyen 8 PRCS üyesini gözaltında tutmaya devam ediyor” dedi.

11:10 - 29/03/2024 Cuma
DHA
Filistin Kızılayı
Filistin Kızılayı
Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail kuvvetleri tarafından 9 Şubat'ta gözaltına alınan 7 çalışanının 47 gün sonra serbest bırakıldığını 8 üyenin ise hala gözaltında olduğunu açıkladı.
PRCS dün yaptığı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin 9 Şubat'ta gözaltına aldığı 7 çalışanının 47 gün sonra serbest bırakıldığını fakat 8 çalışanının hala gözaltında olduğunu açıkladı. PRCS,
“İsrail işgal güçleri, 09/02/2024 tarihinde Al Amal Hastanesi'ne yapılan baskın sırasında gözaltına alınan Filistin Kızılay ekiplerinden 7 tutukluyu, işgal hapishanelerinde 47 gün geçirdikten sonra serbest bıraktı. Bunlar arasında Gazze'deki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Muhammed Ebu Musabeh de bulunuyor. Bu arada, işgalciler şu anda akıbetleri bilinmeyen 8 PRCS üyesini gözaltında tutmaya devam ediyor”
dedi.




#Gazze
#Filistin Kızılayı
#İsrail
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