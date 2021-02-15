Dünya Fransadan Googlea 1,1 milyon euroluk yanıltma cezası
AVRUPA

Fransa'dan Google'a 1,1 milyon euroluk 'yanıltma' cezası

Fransa, ülkede yer alan oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttlığı gerekçesiyle arama motoru Google'a 1,1 milyon euro para cezası kesti.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020'de Google'un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.

Tüketicileri yanılttıkları tespit edildi

Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google Fransa'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

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Google cezaya razı oldu

Açıklamada, Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa'ya 1,1 milyon euro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

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