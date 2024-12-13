Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu yeni başbakan olarak atadı.

Son 62 yılda ilk kez hükümet düştü

Fransa'da 5. Cumhuriyet dönemi 1958 Anayasası'nın yürürlüğe girmesiyle başladı. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un 1962'de ülkenin cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi için anayasal reform istemesi mecliste tepkiyle karşılandı.





De Gaulle'un bu isteğine yasama organını zayıflatacağı gerekçesiyle karşı çıkan vekillerin, dönemin Başbakanı Georges Pompidou'nun hükümetine karşı aynı yıl sunduğu gensoru önergesi kabul edildi.





Pompidou istifasını cumhurbaşkanına sunarken, De Gaulle, 9 Ekim 1962'de meclisi feshederek erken seçim yolunu seçti ve genel seçimlerin ardından Pompidou'yu tekrar başbakan olarak atadı.





5. Cumhuriyet'te defalarca hükümete karşı gensoru önergesi verilse de, 1962'den sonra ilk kez mecliste böyle bir önerge için yeterli çoğunluğa ulaşıldı ve 3 ay gibi kısa bir süre görev yapan Barnier hükümeti düştü.

Hükümetin düşmesinden sonra Macron yaptığı açıklamada “istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını” açıklamıştı.





Macron'un Cumhurbaşkanı olduğu 14 Mayıs 2017'den beri Fransa'da, Édouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne, Gabriel Attal ve Michel Barnier Başbakan olarak görev yapmıştı. Bayrou, Macron döneminin 6'ncı başbakanı oldu.





Bayrou Adalet Bakanlığı'ndan istifa etmişti

Eski Fransa Adalet Bakanı François Bayrou, 21 Haziran 2017'de yeni kabinede olmak istemediğini belirterek istifa etmişti.





Merkez-sağ Demokrasi Hareketi lideri de olan Bayrou, Fransa seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisine rakip olarak parlamento ve başkanlık seçimine katılmıştı.







