Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında: 40 gündür ekmeğe erişim yok

Gazze'de 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında: 40 gündür ekmeğe erişim yok

23:349/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Katil İsrail çocuklar başta olmak üzere 2,4 milyon sivili sistematik bir şekilde açlığa mahkum etti.
Katil İsrail çocuklar başta olmak üzere 2,4 milyon sivili sistematik bir şekilde açlığa mahkum etti.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de 65 binden fazla çocuğun açlık kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi yaptığı açıklamada "Bölgede 40 gündür hiçbir fırın çalışamıyor, halkın temel gıdası olan ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in çocuklar başta olmak üzere 2,4 milyon sivili sistematik bir şekilde açlığa mahkum ettiği belirtildi.

İsrail'in 70 gündür tüm kara sınır kapılarını kapalı tuttuğu ve bu süreçte Gazze'ye girmesi gereken yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç taşıyan tırın geçişine izin vermediği aktarılan açıklamada,
"Bölgede 40 gündür hiçbir fırın çalışamıyor, halkın temel gıdası olan ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda. Gazze'de çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında”
denildi.

Bu durumun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtilen açıklamada, İsrail'in sivilleri aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullandığını ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'nin 2. maddesi uyarınca soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere İsrail'e siyasi ve askeri destek veren ülkeler de bu insanlık dramından sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan açıklamada, İsrail ablukasının derhal kaldırılması, yardım geçişlerinin açılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması talep edildi.

İsrail'in işlediği suçların bağımsız uluslararası heyetlerce araştırılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması istenen açıklamada,
“Devam eden uluslararası sessizlik, açık bir suç ortaklığı ve İsrail'in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlamaktadır”
ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.



#Filistin
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB yaz gençlik kampları 2025 başvuruları başladı! Ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı karşılayacak