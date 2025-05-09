Gazze'de 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında: 40 gündür ekmeğe erişim yok

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de 65 binden fazla çocuğun açlık kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi yaptığı açıklamada "Bölgede 40 gündür hiçbir fırın çalışamıyor, halkın temel gıdası olan ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in çocuklar başta olmak üzere 2,4 milyon sivili sistematik bir şekilde açlığa mahkum ettiği belirtildi.
Bu durumun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtilen açıklamada, İsrail'in sivilleri aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullandığını ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'nin 2. maddesi uyarınca soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Uluslararası topluma çağrıda bulunan açıklamada, İsrail ablukasının derhal kaldırılması, yardım geçişlerinin açılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması talep edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.