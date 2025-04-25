Gazze'de can kaybı 51 bin 439'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 439'a, yaralı sayısının ise 117 bin 416'ya yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık, halen çok sayıda cenazenin enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu ancak bombardıman ve kısıtlamalar nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını bildirdi.