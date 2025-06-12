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Grönland'daki buzullar son 1 ayda 17 kat daha hızlı eridi

Grönland'daki buzullar son 1 ayda 17 kat daha hızlı eridi

14:2712/06/2025, Perşembe
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Grönland
Grönland

Dünya Hava Durumu Atıf (WWA) raporuna göre, Mayıs ayında yaşanan sıcak hava dalgası sırasında Grönland’daki buz tabakası, normalin tam 17 katı hızla eridi.

Dünya Hava Durumu Atıf (WWA) tarafından çarşamba günü yayınlanan bir rapor, Grönland'ın buz tabakasının mayıs ayındaki sıcak hava dalgası sırasında endişe verici bir oranda eridiğini ortaya koydu.


Bilim insanları, bu erimenin ay ortalamasından 17 kat daha hızlı gerçekleştiğini ve bunun iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.


Mayıs ayındaki rekor sıcaklar erimeyi hızlandırdı


Rapor, Grönland'ın doğusundaki en sıcak günü mercek altına aldı. "Ittoqqortoormiit" istasyonunda 19 Mayıs'ta ölçülen sıcaklık 14,3°C olarak kaydedildi. Bu, ayın ortalama günlük sıcaklığından 13 derece daha yüksekti.



Bu benzeri görülmemiş sıcaklık, buz tabakasında rekor düzeyde bir erimeye yol açtı. Aynı sıcak hava dalgası, İzlanda'da da rekor sıcaklıkların görülmesine neden oldu.


Nedeni iklim değişikliği sonucu küresel tehdit


Raporun yazarlarından, Imperial College London'dan iklim bilimci Friederike Otto, bu durumun ciddiyetini vurguladı.


Otto, "İklim değişikliği olmasaydı, bu imkansız olurdu." diyerek, yaşananların doğal değişkenlikle açıklanamayacağını belirtti.


Bu aşırı Grönland buz erimesi, küresel deniz seviyesindeki artışa doğrudan katkıda bulunuyor ve tüm dünyayı etkiliyor.


Ayrıca, buz üzerinde avlanarak geçimini sağlayan Grönland'ın yerli topluluklarının geleneksel yaşam biçimlerini de tehdit ediyor.




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