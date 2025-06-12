'Şehir yok edici' asteroidin Ay’a çarpma ihtimali arttı

Şubat 2025’te yapılan hesaplamalara göre, bu gök cisminin 2032’de Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 3,1 olarak tahmin edilmişti.





Ancak yapılan yeni gözlemlerle bu risk Dünya için büyük ölçüde ortadan kalkarken, Ay için çarpma ihtimali yüzde 4,3’e yükseldi.





Bu oran hâlâ çok yüksek sayılmaz ancak bilimsel açıdan heyecan verici olarak değerlendiriliyor. Olası bir çarpışma Ay’ı yok etmeyecek ya da yörüngesini etkilemeyecek fakat büyük bir kraterin oluşum sürecini gözlemlemek açısından benzersiz bir fırsat sunabilir.





Ay için yeni hesaplama yapıldı

NASA’nın Yakın Dünya Nesneleri Çalışma Merkezi tarafından yayımlanan yeni verilere göre, 2024 YR4’ün 22 Aralık 2032’deki muhtemel konumları analiz edildi.





Asteroid ilk keşfedildiğinde, Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 3,1 olarak hesaplanmıştı. Bu, potansiyel olarak bir şehri yok edebilecek büyüklükte bir çarpma anlamına geliyordu. Çünkü asteroidin çapı 53 ila 67 metre arasında; bu da 1908’de Sibirya’nın Tunguska bölgesini harap eden asteroidle benzer büyüklükte.





Neyse ki sonraki analizlerde Dünya için çarpma riski neredeyse sıfıra indirildi. Ancak Ay için risk devam etti. İlk hesaplamalarda yüzde 3,8 olarak belirlenen bu oran, şimdi yeni verilerle yüzde 4,3’e çıkarıldı.





JWST gözlemleri riski güncelledi

Bu güncelleme, Mayıs 2025’te James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından yapılan yeni gözlemler sonucunda elde edildi. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan Andy Rivkin liderliğindeki ekip, bu verilerle asteroidin yörüngesini daha hassas şekilde modelledi.





Ancak bilim adamları, bunun son hesaplama olmadığını belirtiyor. Asteroidin yörüngesini kesinleştirmek için tekrarlı gözlemler gerekiyor ve 2024 YR4 şu anda Dünya’dan gözlemlenemeyecek kadar uzak.





Asteroid her 4 yılda bir Dünya’ya yakın geçiş yapıyor. Bu nedenle gökbilimciler Aralık 2028’de yeni bir gözlem fırsatı yakalayacak. O dönemde çarpışma olasılığı daha net şekilde hesaplanabilecek.



