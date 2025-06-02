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Güney Afrika’da korkunç ölüm: İş adamı aslan saldırısına uğradı

Güney Afrika’da korkunç ölüm: İş adamı aslan saldırısına uğradı

15:332/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güney Afrika’da yaşanan trajik olayda, bir iş insanı safari sırasında aslan saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Ülkenin popüler safari rotalarından Limpopo eyaletindeki özel bir yaban hayatı çiftliğinde gerçekleşen olay, bölge halkını ve turistleri derinden etkiledi.

Tel örgüyü geçti, saldırıya uğradı

71 yaşındaki iş insanı Riaan Naude’nin, koruma alanındaki tel örgüyü geçerek yaban hayatını daha yakından gözlemlemek istediği öğrenildi. Ancak bu sırada bir aslanın hedefi oldu. Güvenlik görevlileri hemen müdahale etti ancak talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Güney Afrika polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yaban hayatı uzmanları, özellikle özel safari alanlarında koruma kurallarına kesinlikle uyulması gerektiğini, hayvanların doğal tepkilerinin öngörülemez olabileceğini hatırlattı.



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