71 yaşındaki iş insanı Riaan Naude’nin, koruma alanındaki tel örgüyü geçerek yaban hayatını daha yakından gözlemlemek istediği öğrenildi. Ancak bu sırada bir aslanın hedefi oldu. Güvenlik görevlileri hemen müdahale etti ancak talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Güney Afrika polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.