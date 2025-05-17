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Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmesi Doha'da başladı

Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmesi Doha'da başladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:0617/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gazze'de insani kriz derinleşiyor.
Gazze'de insani kriz derinleşiyor.

Doha’da Hamas ile İsrail arasında uzun süredir Gazze'de devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için ateşkes görüşmeleri başladı.

Doha’da, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de uzun süredir devam eden çatışmalara son vermek amacıyla ateşkes görüşmeleri resmen başladı.


Hamas yetkilisi Tahir el-Nono, savaşta arabuluculuk yapan Katar'da, İsrail ile Gazze'de yeni bir ateşkes görüşmeleri turu yürütüldüğünü söyledi.



Can kaybı artıyor


İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272'ye yükseldiği duyuruldu.


Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 53 bin 272'ye, yaralı sayısının 120 bin 673'e yükseldiği ifade edildi.



Trump: Gazzeliler açlıktan ölüyor


ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuları değerlendirdi.


Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği 3 liderin Gazze'de halkın gıdaya erişemediğini gündeme getirdiğini ifade eden Trump, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.


Trump, "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." dedi.




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